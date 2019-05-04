، "عباس": نرفض "صفقة القرن" لأنها ضد الفلسطينيين ،

جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" حتى قبل الإعلان رسمياً عنها.
ورداً على سؤال حول تصريحات جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، قال "عباس": "كل ما يقوله كوشنر نحن لا نقبله. باختصار كل ما قدموه نحن لا نقبله، سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها"، وفقاً لـ"رويترز".
واستبعد الرئيس الفلسطيني خلال افتتاحه منشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا، أن تقدم الإدارة الأمريكية شيئاً مهماً؛ لأن الشيء المهم قدّمته، وهو كله ضد الفلسطينيين.
وشدد "عباس" على أن "ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض مرفوض".
وكان كوشنر قد ذكر الخميس الماضي أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
"عباس": نرفض "صفقة القرن" لأنها ضد الفلسطينيينصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" حتى قبل الإعلان رسمياً عنها.
ورداً على سؤال حول تصريحات جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، قال "عباس": "كل ما يقوله كوشنر نحن لا نقبله. باختصار كل ما قدموه نحن لا نقبله، سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها"، وفقاً لـ"رويترز".
واستبعد الرئيس الفلسطيني خلال افتتاحه منشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا، أن تقدم الإدارة الأمريكية شيئاً مهماً؛ لأن الشيء المهم قدّمته، وهو كله ضد الفلسطينيين.
وشدد "عباس" على أن "ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض مرفوض".
وكان كوشنر قد ذكر الخميس الماضي أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
06:49 PM
استبعد أن تقدم واشنطن شئياً مهماً
جدد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم السبت، موقفه الرافض لخطة السلام الأمريكية المعروفة بـ"صفقة القرن" حتى قبل الإعلان رسمياً عنها.
ورداً على سؤال حول تصريحات جاريد كوشنر مستشار البيت الأبيض، قال "عباس": "كل ما يقوله كوشنر نحن لا نقبله. باختصار كل ما قدموه نحن لا نقبله، سواء فيما يتعلق بالقدس أو اللاجئين أو المستوطنات أو الحدود أو غيرها"، وفقاً لـ"رويترز".
واستبعد الرئيس الفلسطيني خلال افتتاحه منشآت تابعة لجامعة الاستقلال في أريحا، أن تقدم الإدارة الأمريكية شيئاً مهماً؛ لأن الشيء المهم قدّمته، وهو كله ضد الفلسطينيين.
وشدد "عباس" على أن "ما تقدمه أمريكا مرفوض مرفوض مرفوض".
وكان كوشنر قد ذكر الخميس الماضي أن خطة السلام في الشرق الأوسط التي يعكف على وضعها ستكون "نقطة بداية جيدة لمعالجة الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".
، "عباس": نرفض "صفقة القرن" لأنها ضد الفلسطينيين ،
المصدر : الخليج 365
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