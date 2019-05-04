، 2500 كاميرا ترصد وتراقب الحرم المكي والمنطقة المركزية ،

محمد بن مسعود - الدمام - "غبان": استحداث تقنيات جديدة في مركز العمليات الموحد911

كشف قائد مركز القيادة والسيطرة لأمن العمرة العقيد طارق بن أحمد غبان، عن استحداث تقنيات جديدة هذا العام في مركز العمليات الموحد 911، مؤكداً خلال المؤتمر الصحفي للقيادات الأمنية، انتقال المركز لمقره الجديد مع بقاء المركز السابق بكافة التجهيزات السابقة للاستفادة منة في كافة الظروف.

وأشار في حديثه أن مركز القيادة والسيطرة يقوم بعدد كبير من الخدمات منها نقل الكثافة لجميع حركات الحشود لجميع العاملين، فيما يقوم بتمرير البلاغات عن التلبك المروري ومتابعة تحرك ضيوف الدولة منذ وصولهم وحتى مغادرتهم، وكذلك رصد حافلات النقل الترددي والتي نقلت العام الماضي 46 مليون معتمر وزائر في رمضان.

وأشار غبان أن هناك 2500 كاميرا لرصد المنطقة المركزية والحرم المكي الشريف واستحداث كاميرات مراقبة لمشروع قطار الحرمين الشريفين والحافلات والنقل الترددي.