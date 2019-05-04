محمد بن مسعود - الدمام - لتقاعده بعد 24 عاماً قضاها في خدمة الأهالي احتفل زملاء العمل والأصدقاء بتقاعد مدير مكتب شركة الاتصالات السعودية بعفيف، متعب شريم المغيري، وذلك بعد ٢٤ عاماً قضاها في خدمة الأهالي. وأقيم الحفل في صالة الاحتفالات العامة بالمحافظة، حيث تخلله برامج متنوعة، وقدمت في نهايته الهدايا والدروع التذكارية للمحتفى به من زملائه وأصدقائه، متمنين له التوفيق والنجاح في حياته القادمة. منسوبو "اتصالات عفيف" يكرمون رئيسهم صحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04 احتفل زملاء العمل والأصدقاء بتقاعد مدير مكتب شركة الاتصالات السعودية بعفيف، متعب شريم المغيري، وذلك بعد ٢٤ عاماً قضاها في خدمة الأهالي. وأقيم الحفل في صالة الاحتفالات العامة بالمحافظة، حيث تخلله برامج متنوعة، وقدمت في نهايته الهدايا والدروع التذكارية للمحتفى به من زملائه وأصدقائه، متمنين له التوفيق والنجاح في حياته القادمة. Advertisements 04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440 06:21 PM لتقاعده بعد 24 عاماً قضاها في خدمة الأهالي لتقاعده بعد 24 عاماً قضاها في خدمة الأهالي احتفل زملاء العمل والأصدقاء بتقاعد مدير مكتب شركة الاتصالات السعودية بعفيف، متعب شريم المغيري، وذلك بعد ٢٤ عاماً قضاها في خدمة الأهالي. وأقيم الحفل في صالة الاحتفالات العامة بالمحافظة، حيث تخلله برامج متنوعة، وقدمت في نهايته الهدايا والدروع التذكارية للمحتفى به من زملائه وأصدقائه، متمنين له التوفيق والنجاح في حياته القادمة. ، منسوبو "اتصالات عفيف" يكرمون رئيسهم ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه

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