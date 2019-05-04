، كوريا الشمالية تعاود التصعيد.. إطلاق صواريخ بالستية في اتجاه بحر اليابان ،

محمد بن مسعود - الدمام - مداها يصل إلى 200 كم

أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عام في مؤشر على معاودة بيونج يانج للتصعيد.

وأفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان أوردته "فرانس برس"، بأن كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية، باتجاه الشمال الشرقي، اليوم بين الساعة 09:06 (00:06 ت غ) والساعة 09:27.

وأضاف الجيش أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.

من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز في وقت لاحق أن واشنطن على عِلم بتصرفات كوريا الشمالية هذه الليلة. وستواصل المواقبة.

وفترت العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن منذ فشل قمة هانوي في فبراير الماضي بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب، بعد القمة التاريخية في يونيو 2018، فقد طالب الزعيم الكوري الشمالي برفع العقوبات بالغة الأهمية في نظر الرئيس الأمريكي، مقابل البدء بنزع السلاح النووي الذي يعتبر خجولاً جداً.