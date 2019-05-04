، كوريا الشمالية تعاود التصعيد.. إطلاق صواريخ بالستية في اتجاه بحر اليابان ،

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أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عام في مؤشر على معاودة بيونج يانج للتصعيد.
وأفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان أوردته "فرانس برس"، بأن كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية، باتجاه الشمال الشرقي، اليوم بين الساعة 09:06 (00:06 ت غ) والساعة 09:27.
وأضاف الجيش أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.
من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز في وقت لاحق أن واشنطن على عِلم بتصرفات كوريا الشمالية هذه الليلة. وستواصل المواقبة.
وفترت العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن منذ فشل قمة هانوي في فبراير الماضي بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب، بعد القمة التاريخية في يونيو 2018، فقد طالب الزعيم الكوري الشمالي برفع العقوبات بالغة الأهمية في نظر الرئيس الأمريكي، مقابل البدء بنزع السلاح النووي الذي يعتبر خجولاً جداً.
كوريا الشمالية تعاود التصعيد.. إطلاق صواريخ بالستية في اتجاه بحر اليابانصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عام في مؤشر على معاودة بيونج يانج للتصعيد.
وأفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان أوردته "فرانس برس"، بأن كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية، باتجاه الشمال الشرقي، اليوم بين الساعة 09:06 (00:06 ت غ) والساعة 09:27.
وأضاف الجيش أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.
من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز في وقت لاحق أن واشنطن على عِلم بتصرفات كوريا الشمالية هذه الليلة. وستواصل المواقبة.
وفترت العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن منذ فشل قمة هانوي في فبراير الماضي بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب، بعد القمة التاريخية في يونيو 2018، فقد طالب الزعيم الكوري الشمالي برفع العقوبات بالغة الأهمية في نظر الرئيس الأمريكي، مقابل البدء بنزع السلاح النووي الذي يعتبر خجولاً جداً.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
06:23 PM
مداها يصل إلى 200 كم
أطلقت كوريا الشمالية، اليوم السبت، صواريخ باليستية قصيرة المدى باتجاه بحر اليابان، في خطوة هي الأولى من نوعها منذ أكثر من عام في مؤشر على معاودة بيونج يانج للتصعيد.
وأفاد الجيش الكوري الجنوبي في بيان أوردته "فرانس برس"، بأن كوريا الشمالية أطلقت عدداً من الصواريخ قصيرة المدى من شبه جزيرة هودو قرب مدينة وونسان الساحلية، باتجاه الشمال الشرقي، اليوم بين الساعة 09:06 (00:06 ت غ) والساعة 09:27.
وأضاف الجيش أن الصواريخ عبرت ما بين 70 إلى 200 كيلومتر فوق بحر اليابان.
من جهتها، ذكرت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارا ساندرز في وقت لاحق أن واشنطن على عِلم بتصرفات كوريا الشمالية هذه الليلة. وستواصل المواقبة.
وفترت العلاقات بين بيونج يانج وواشنطن منذ فشل قمة هانوي في فبراير الماضي بين كيم جونغ أون ودونالد ترامب، بعد القمة التاريخية في يونيو 2018، فقد طالب الزعيم الكوري الشمالي برفع العقوبات بالغة الأهمية في نظر الرئيس الأمريكي، مقابل البدء بنزع السلاح النووي الذي يعتبر خجولاً جداً.
، كوريا الشمالية تعاود التصعيد.. إطلاق صواريخ بالستية في اتجاه بحر اليابان ،
المصدر : الخليج 365
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