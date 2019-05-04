السعودية اليوم / الحكومة الفلسطينية تدعو الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف العدوان على قطاع غزة



رام الله 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

دعت الحكومة الفلسطينية ، اليوم، الأمم المتحدة إلى التدخل الفوري لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي، على أهلنا في قطاع غزة.

وأكدت الحكومة في بيان ، أنها تنظر بخطورة بالغة للتصعيد الإسرائيلي المتدحرج ضد أهلنا في قطاع غزة، وما نجم عنه من استهداف للمدنيين العُزل، وضرب للبنية التحتية لإبقاء القطاع في حالة إرباك دائم بهدف إعاقة جهود إعادة الإعمار وتعطيل إطلاق المشاريع التنموية لمساعدة أهلنا في القطاع.

وادانت الحكومة الفلسطينية العدوان المستمر، مطالبة في الوقت نفسه الأمم المتحدة لتحمّل مسؤولياتها بالتدخل الفوري لوقفه، وتوفير الحماية لشعبنا الذي يتعرض لمختلف أنواع العدوان بالقصف في قطاع غزة، وبالتغول الاستيطاني والاعتداءات على المواطنين الفلسطينيين من قبل جنود الاحتلال والمستوطنين في الضفة الغربية.

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18:37ت م

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