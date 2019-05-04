السعودية اليوم / رئيس البعثة الأممية ونائبته للشؤون السياسية يجتمعا مع لجنة الطوارئ لحكومة الوفاق الليبية



طرابلس 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

التقى رئيس بعثة الأمم المتحدة لدعم في ليبيا غسان سلامة، ونائبته للشؤون السياسية ستيفاني ويليامز بمقر البعثة الأممية بطرابلس اليوم نائب رئيس لجنة الطوارئ التابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية عثمان عبد الجليل .

وأفادت اللجنة في بيان أن اللقاء تناول مستجدات أوضاع العاصمة العاصمة طرابلس، مؤكدة أنه تم التواصل مع جميع الوزارات ومؤسسات المجتمع المدني لحلحلة المختنقات، وتقديم الدعم الضروري للنازحين .

من جانبها أعربت البعثة الأممية عن استعدادها، لتقديم الدعم الفني للبلديات، فيما يخص إنشاء قاعدة بيانات للنازحين .

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18:36ت م

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