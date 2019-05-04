السعودية اليوم / قوات الجيش الجزائري تتمكن من الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة



الجزائر 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

تمكنت قوات الجيش الجزائري من الكشف عن مخبأ للأسلحة والذخيرة يحوي مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف وكمية من الذخيرة بعد العثور عليها بمحافظة ادرار جنوب البلاد.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية في بيان اليوم : إن قواتها بتمنراست وبرج باجي مختار أوقفت ستة مهربين وقامت باحتجاز سيارتين وأجهزة كشف عن المعادن.

وأضاف البيان أن قوات حرس السواحل بعنابة أحبطت محاولة هجرة غير شرعية لـ 21 شخصاً ، وتمكنت من أحتجاز قاربين تقليديي الصنع، فيما أوقفت عناصر الجيش بكل من ورقلة وإيليزي 20 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة.

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18:17ت م

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