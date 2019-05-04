تعرف على أماكن رؤية هلال رمضان في المملكة

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

تنتشر في ربوع المملكة 10 مواقع لتحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك بالعين المجردة والمناظير الفلكية.

وهذه الأماكن والمراصد توجد في حوطة سدير، تمير، شقراء، مكة، المدينة، الرياض، الظهران، القصيم، حائل، تبوك.

يذكر أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شعبان سيكون تامًّا، والقمر يغرب بعد قليل في مكة قبل الشمس بـ22 دقيقة، وعليه فلا يوجد للهلال مكث، بل ولم يقترن القمر بالشمس بعدُ، حيث سيحدث الاقتران عند الساعة 01:45ص بعد منتصف الليلة، وعليه فإن الأحد هو المتمم لشعبان والاثنين أول رمضان.

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وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قال: إنه سيقوم برصد هلال شهر رمضان 1440هـ مساء السبت، لافتًا إلى أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6.29 دقيقة، فيما سيغرب القمر الساعة 6.05 أي قبل الشمس، بينما يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ الموافق 5 مايو 2019م سيحدث الاقتران المركزي الساعة 1.45 صباحًا وستغرب الشمس الساعة 6.30 عند درجة 288، بينما سيغرب الهلال الساعة 7.01 مساءً عند درجة 286 شمال الغرب، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وارتفاع 6.77 واستطالة 9.43 درجة.

من جهة أخرى أكّد مركز الفلك الدولي استحالة رؤية هلال شهر رمضان يوم السبت، ما يعني أن بداية الشهر الكريم ستكون يوم الاثنين السادس من مايو الجاري.

وقال مركز الفلك الدولي: إن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم السبت 04 مايو/ أيار 2019 الساعة 22:45 بالتوقيت العالمي.

وتابع المركز أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم السبت؛ بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/ و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.