ثبوت رؤية هلال رمضان في بريطانيا وماليزيا

2019-05-04

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

يستعد ما يقرب من ثلاثة ملايين مسلم في المملكة المتحدة، لاستقبال شهر رمضان، حيث قد انشغلوا بالتحضير لأيامه المباركة، التي يتم الاحتفال بها في كل عام.

وأشارت صحيفة ميرور البريطانية، إلى أن رؤية الهلال وتحديد بداية الشهر الكريم قد تختلف من مكان إلى آخر؛ بسبب ارتباط التقويم الهجري بالقمر ودوراته، لذلك فإن التاريخ يتحرك حوالي 11 يومًا أو نحو ذلك كل عام.

ويمكن أن يختلف أيضًا التقويم من مكان لآخر حول العالم بفضل الظروف الجوية والتأثيرات الأخرى على كيفية رؤية القمر، إلا أن هناك شبه إجماع في بريطانيا على أن الشهر الكريم ستكون بدايته يوم الأحد الموافق 5 مايو، وينتهي الثلاثاء 4 يونيو المقبل.

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وأشارت الصحيفة إلى الاستعدادات الروحانية التي تملأ قلوب المسلمين في العديد من البقاع على مستوى العالم، سواء أثناء الشهر الكريم، أو حتى في الفترة التي تشهد الاستعداد له بشكل رئيسي.

وأوضحت أنه لا يتم تأكيد بداية شهر رمضان إلا عند رؤية القمر الجديد، وهو الأمر الذي يختلف من مكان إلى آخر وفقًا لبعض الظروف الجوية أو صعوبة استطلاع ذلك لأي سبب.

وعرفت الصحيفة قراءها بأن رمضان ينتهي بعطلة عيد الفطر، وهي بداية الشهر القمري المقبل، مؤكدة أن تحية الشهر الكريم تكون “رمضان مبارك”.

وعلى جانب آخر، أعلنت ماليزيا بشكل رسمي أن استطلاع رؤية شهر رمضان ستكون يوم الأحد الموافق 5 مايو، وهو ما يعني أنه بشكل شبه رسمي بدء الشهر الفضيل في ماليزيا يوم الاثنين.