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آلية دخول شهر رمضان وفقًا لتقويم أم القرى
متابعات الخليج 365 - مكة المكرمة
في الوقت الذي تتجه فيه الأنظار صوب السماء بحثًا عن هلال شهر رمضان المبارك، يلجأ البعض إلى الحسابات الفلكية لبيان بداية شهر الصوم.
وفي هذا الصدد قال الدكتور عبدالله المسند أستاذ المناخ في جامعة القصيم: إن آلية تقويم أم القرى في حساب دخول الأشهر القمرية آلية متطورة وعصرية وتنسجم مع المعطيات الشرعية للرؤية إلى حد ما.
وتابع أن شروط دخول الشهر الجديد وفقًا لتقويم أم القرى، هي حدوث الاقتران قبل مغيب الشمس بمكة المكرمة وغروب الشمس قبل القمر وفقًا لأفق مكة المكرمة.
وتابع أنه لا اعتبار لشرط إمكانية الرؤية، بمعنى متى ما غرب القمر بعد الشمس ولو بلحظة دخل الشهر الجديد حسابيًّا.
يذكر أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شعبان سيكون تامًّا، والقمر يغرب في مكة قبل الشمس بـ22 دقيقة، وعليه فلا يوجد للهلال مكث، بل ولم يقترن القمر بالشمس بعدُ، حيث سيحدث الاقتران عند الساعة 01:45ص بعد منتصف الليلة، وعليه فإن الأحد هو المتمم لشعبان والاثنين أول رمضان.
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