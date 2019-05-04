شكرا لقرائتكم اليمني عمر ياسين فارسًا للأغنية الطربية في الموسم الأول من الزمن الجميل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

متابعات الخليج 365 - الرياض

فاز اليمني عمر ياسين بلقب “فارس الأغنية الطربية” في الحلقة الأخيرة من الموسم الأول لبرنامج الزمن الجميل نتيجة لتصويت الجمهور الذي منحه 37% من إجمالي الأصوات، وذلك بعد ثمانية أسابيع من حلقات العروض المباشرة على قناة “أبو ظبي” التابعة لشبكة قنوات تلفزيون أبو ظبي.

وتوج الشيخ عبدالله بن محمد بن خالد آل نهيان، الفائز عمر ياسين بدرع المركز الأول إلى جانب المشاركين الآخرين، وذلك بحضور الدكتور علي بن تميم مدير عام أبو ظبي للإعلام، في ختام الحلقة التي أقيمت على خشبة المسرح الوطني بأبو ظبي.

وجاء في المركز الثاني، المشترك محمد شطا من مصر بنسبة تصويت بلغت 33%، فيما حل بالمركز الثالث السعودي موسى معيدي بنسبة تصويت بلغت 17%، وجاء المغربي علي المديدي في المركز الرابع بنسبة تصويت بلغت 13%.

وانطلقت الحلقة الأخيرة من البرنامج بمشاركة جميع المتنافسين العشرة الذين تأهلوا إلى مرحلة العروض المباشرة، حيث قدموا وصلات غنائية تضمنت مقاطع من الأغنيات الخالدة للفنانين فيروز، وأم كلثوم، وصباح، وطلال المداح، وسعدون جابر، وعبدالحليم حافظ، وأبو بكر سالم، ومحمد عبدالوهاب.

واحتفت الأمسية الثامنة والأخيرة للبرنامج باثنين من أساطير “الزمن الجميل” للفن العربي وهما “صباح” و”أبو بكر سالم”، بتقديم المشتركين مجموعة من الأغاني التي شكلت جزءًا من هوية الموسيقى العربية، وسط أداء متميز قدمه المتسابقون الأربعة بصحبة الفرقة الموسيقية التي قادها المايسترو أحمد طه.

وترافقت الحلقة ببث مباشر من مصر، واليمن والسعودية والمغرب، لنقل أجواء الجماهير المتابعين للحلقة الختامية، في وقت تصدر “وسم” البرنامج على مواقع التواصل الاجتماعي “التريند” في ظل التفاعل الواسع الذي أبداه الجمهور والمتابعون عبر مختلف المنصات الاجتماعية.

التسجيل للموسم الثاني:

وأعلن الدكتور علي بن تميم مدير عام أبو ظبي للإعلام، عن فتح باب التسجيل للاشتراك في الموسم الثاني من البرنامج.

وقال سعادته: سيكون الموسم الثاني استمرارًا للنهج الذي يركز على رفعة الكلمة وسموها وأدائها العالي، وهو امتداد للنهج الأصيل والمبتكر الذي تجلى في “أمير الشعراء” و”شاعر المليون” و”المنكوس”. كما سيكون للأطفال حضور خاص في الموسم المقبل لبرنامج الزمن الجميل الذي سيظهر في حلة متميزة وشكل مبتكر.

وأضاف مدير عام أبو ظبي للإعلام: “تحية إجلال وإكبار لدولة الإمارات وعاصمتها أبو ظبي، والتوجيهات الحكيمة التي تعنى بالأصالة في زمن نبحث فيه عن هوية متجددة ومنفتحة، فهذا البرنامج أكد أن زمن الأغنية الأصيلة ما زال حيًّا نابضًا بالمواهب”.

وقال سعادته: “اليوم، برهنت أبو ظبي للإعلام أنها وضعت اللبنة الأولى لاستعادة مكانة اللحن العربي، والكلمة الراقية، والأغنية الطربية الأصيلة، باندفاع غير مسبوق من حناجر الشباب المتعطش للمشهد الفني الراقي، ومهمتنا تكمن في مواصلة هذا المشروع وتحفيز الكفاءات والمواهب للمشاركة والانطلاق نحو زمن أجمل”.

من جهته، أكد عبدالرحمن عوض الحارثي، المدير التنفيذي لشبكة قنوات تلفزيون أبو ظبي التابعة لأبو ظبي للإعلام، أن إطلاق قناة أبو ظبي لهذا البرنامج النادر إلى العالم العربي، يعتبر ترجمة لإستراتيجية أبو ظبي للإعلام الرامية لتقديم محتوى هادف وترفيهي يخاطب ويلبي أذواق الجمهور على اختلاف فئاتهم.

وأضاف الحارثي: “هذا البرنامج وما حظينا به من حضور ونجاح جماهيري واسع في الوطن العربي، هو مقدمة لأعمال وبرامج وإنتاجات ضخمة ومبتكرة تهدف إلى تعزيز الثقافة الراقية بقالب إعلامي ريادي”.

وقالت الدكتورة نشوة الرويني عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لمجموعة بيراميديا: “إنني مسرورة للغاية بالمستوى الرائع الذي حققه (برنامج الزمن الجميل) على مدى حلقاته المباشرة وغير المباشرة، وتفاعل المشاهدون معه في كل الأقطار العربية، وهو ما يعني أن البرنامج حقق الهدف الأساسي له، وهو إحياء الطرب الأصيل في عصر يعاني فيه الغناء العربي من تحولات أبعدته عن أصالته ورونقه، وتقديم جيل جديد من الفنانين العرب يمتازون بالأصالة في فنهم، وقادرين على العودة بالطرب العربي إلى مكانته التي يستحقها”.

وأضافت الرويني: “نحن سعداء بأننا كنا شركاء في هذا النجاح مع شركة أبو ظبي للإعلام، وهذه مناسبة لأشكر القائمين على هذه الشركة وعلى رأسهم الدكتور علي بن تميم مدير عام أبو ظبي للإعلام، وأبارك للفنانين الشباب الفائزين في البرنامج، وأتمنى لهم مزيدًا من التألق والنجاح، كما أشكر فريق بيراميديا الذي سهر واجتهد حتى خرج البرنامج بالشكل المبهر الذي رأيناه”.

أحلام ضيفة الشرف:

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افتتحت ضيفة شرف البرنامج، فنانة العرب “أحلام”، الحلقة الأخيرة بأداء استثنائي بدأ بأغنية “أحتاجك أنا”، بالإضافة إلى أغنية “حبكم وسط الحشا” من كلمات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان “طيب الله ثراه” بتفاعل جماهيري كبير، إلى جانب أغنية “يا زارعين العنب” التي حركت مشاعر الفنانة أسما المنور لتعتلي خشبة المسرح وتغنيها برفقة أحلام، وتلهبا الحضور والجماهير، فيما اختتمت أحلام مشاركتها بأغنية “أبرحل” من ألبومها الأخير.

وتقدمت الفنانة أحلام للمشتركين بالتهنئة لتحقيقهم الشهرة والوصول إلى العالم العربي عبر قناة “أبو ظبي”، والتي تعتبر بحسب ما وصفتها “منبرًا” يحلم به الكثيرون. وطلبت من فرسان الأغنية الطربية من المواهب ضرورة التركيز على الألحان وغناء ما يحبونه ويحسونه؛ ليتمكنوا من الوصول إلى قلوب الناس.

“دويتو” خارج عن المألوف:

شهدت الحلقة الأخيرة تقديم أربعة فقرات “دويتو” غنائية، جمع أولها بين الفنانة أنغام ومحمد شطا، في أغنية “مضناك” للراحل الدكتور محمد عبدالوهاب، فيما قدم المتسابق علي المديدي مع أسما المنور “دويتو” لرائعة الفنان عبدالمحسن المهنا “يا منيتي”.

وقدمت الفنانة أحلام “دويتو” مع المتسابق موسى معيدي، اللذان غنّيا معًا أغنية “لو كلفتني المحبة” للفنان محمد عبده، فيما أدى الفنان مروان خوري دويتو مع المشترك عمر ياسين، أغنية “خايف أقول اللي في قلبي” للدكتور محمد عبدالوهاب.

أداء استثنائي للمشتركين:

قدم المتسابق السعودي موسى معيدي أغنية “نار بعدك” للفنان الراحل أبو بكر سالم، والذي أجمعت لجنة التحكيم على أنه يعتبر من الأصوات التي كبرت وتطورت على مسرح الزمن الجميل، وبات يمتلك خبرة كبيرة تؤكد مكانة الصوت السعودي.

من جانبه، قدم اليمني عمر ياسين أغنية “باشل حبك معي” للفنان أبو بكر سالم، وقالت لجنة التحكيم عن عمر بأنه حظي بمشوار مشرف على طريق الفن، منذ بداية البرنامج، وهو على الطريق الصحيح نحو مستقبل واعد من النجومية، واستمرارية النجاح.

وأدى المشترك محمد شطا أغنية “زي العسل” للراحلة صباح، ليحظى بهتاف جماهيري واسع، بالنظر إلى أدائه النوعي الذي قدمه على خشبة المسرح، وأجمعت اللجنة على أن أداء شطا يعتبر سلسًا وقريبًا على قلوب المستمعين، وسيكون ذا شأن فني بالنظر إلى الموهبة التي يمتلكها، ليكون علامة فارقة في المسيرة الفنية المقبلة.

وفاجأ مروان خوري الجمهور والبرنامج بإهداء محمد شطا أغنية سيقدمها له والتي سيعمل معه على تسجيلها خلال الفترة المقبلة.

واختتم المشترك المغربي علي المديدي جولة الأداء المنفرد في الحلقة الأخيرة بأغنية “يا موج البحر يا رايق” للفنانة صباح، حيث أثنى عليه مروان خوري بوصفه “صوت البرنامج” بالنظر إلى موهبته التي تعتبر امتدادًا للزمن الجميل.

وتجاوز المشتركون المتأهلون مراحل عدة تضمنت تجارب مليئة بالتحدي عملت على صقل مواهبهم ليصلوا إلى هذه المرحلة، وذلك بعد تقييم التطور الذي طرأ على مواهبهم الغنائية في تأدية الطرب الأصيل من قبل لجنة التحكيم. وينال المشتركين الدعم من مدربين متخصصين وأساتذة في الغناء العربي ليطوروا مواهبهم الغنائية في سبيل تعزيز فرصهم للفوز بالبرنامج.

وثمنت لجنة التحكيم الجهود التي بذلها المدربون منذ انطلاقة البرنامج، وهم د. فتح الله أحمد، والموسيقية عليسة عربي، والفنان جاسم محمد، الذين تابعوا المتسابقين طيلة حلقات البرنامج.

وينفرد برنامج “الزمن الجميل” عن باقي برامج الهواة بتقديمه لمحتوى غنائي يركز على المواهب الغنائية الطربية القادرة على تقديم أداء غنائي مماثل للذي قدمه النجوم القدامى أمثال “أم كلثوم” و”صباح فخري” و”محمد عبده” ليأخذوا الجمهور في رحلة إلى الزمن الجميل، وهو ينسجم مع مستهدفات أبو ظبي للإعلام والرامية إلى توفير المحتوى الهادف الذي يحاكى اهتمامات مختلف شرائح المجتمع، ويقدم لهم باقة من البرامج المتنوعة، من بينها الفنية التي تتناسب مع القيم والعادات التقاليد الاجتماعية المحلية وتعكس أجمل صورة عن واقع الفنون في العالم العربي.

جدير بالذكر أن شركة “بيراميديا” للاستشارات والإنتاج الإعلامي هي المنتج المنفذ للبرنامج.