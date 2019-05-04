الأنظار تتجه صوب السماء بحثًا عن هلال رمضان

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - حوطة سدير

تتجه أنظار ملايين المواطنين، اليوم، صوب السماء بحثًا عن هلال رمضان، سواء عبر المراصد المعتمدة أو عبر المحاولات الفردية باستخدام التلسكوبات والمناظير.

وكان مرصد جامعة المجمعة الفلكي بحوطة سدير قال في وقت سابق: سيقوم برصد هلال شهر رمضان 1440هـ مساء اليوم السبت، لافتًا إلى أنه بعد إتمام الحسابات العلمية لموقع المرصد الفلكي ليوم السبت 29 شعبان 1440هـ الموافق 4 مايو 2019م حسب تقويم أم القرى تفيد المعطيات الحسابية أن الشمس ستغرب الساعة 6.29 دقيقة، فيما سيغرب القمر الساعة 6.05 أي قبل الشمس، بينما يوم الأحد 30 شعبان 1440هـ الموافق 5 مايو 2019م سيحدث الاقتران المركزي الساعة 1.45 صباحًا وستغرب الشمس الساعة 6.30 عند درجة 288، بينما سيغرب الهلال الساعة 7.01 مساءً عند درجة 286 شمال الغرب، أي أن الهلال سيغرب بعد الشمس بمقدار 31 دقيقة وارتفاع 6.77 واستطالة 9.43 درجة.

من جهة أخرى أكّد مركز الفلك الدولي استحالة رؤية هلال شهر رمضان يوم السبت المقبل، ما يعني أن بداية الشهر الكريم ستكون يوم الاثنين السادس من مايو الجاري.

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وقال مركز الفلك الدولي: إن الاقتران المركزي (المحاق المركزي) سيحدث يوم السبت 04 مايو/ أيار 2019 الساعة 22:45 بالتوقيت العالمي.

وتابع المركز أن رؤية الهلال ستكون مستحيلة يوم السبت بسبب غروب القمر قبل غروب الشمس أو/ و بسبب حصول الاقتران السطحي بعد غروب الشمس.

من جهة أخرى قال الدكتور عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم: إن لجان تحري الهلال الرسمية أخذت أماكنها الآن في 10 مواقع في المملكة، وهي “حوطة سدير، تمير، شقراء، مكة، المدينة، الرياض، الظهران، القصيم، حائل، تبوك؛ وذلك لتحري رؤية هلال رمضان بالعين المجردة والمناظير الفلكية، علمًا أن القمر سيغرب قبل الشمس، ولا يوجد في الأفق جرم كي يُرى‼

وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شعبان سيكون تامًّا، والقمر يغرب بعد قليل في مكة قبل الشمس بـ22 دقيقة، وعليه فلا يوجد للهلال مكث، بل ولم يقترن القمر بالشمس بعدُ، حيث سيحدث الاقتران عند الساعة 01:45ص بعد منتصف الليلة، وعليه فإن الأحد هو المتمم لشعبان والاثنين أول رمضان.