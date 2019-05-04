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المسند: الاثنين أول رمضان وفقًا للحسابات الفلكية
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال أ. د. عبدالله المسند، أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا بجامعة القصيم: إن لجان تحري الهلال الرسمية أخذت أماكنها الآن في 10 مواقع في المملكة، وهي “حوطة سدير، تمير، شقراء، مكة، المدينة، الرياض، الظهران، القصيم، حائل، تبوك؛ وذلك لتحري رؤية هلال رمضان بالعين المجردة والمناظير الفلكية، علمًا أن القمر سيغرب قبل الشمس، ولا يوجد في الأفق جرم كي يُرى‼.
وأضاف المسند، عبر حسابه في “تويتر”، أنه وفقًا للحسابات الفلكية فإن شعبان سيكون تامًّا، والقمر يغرب بعد قليل في مكة قبل الشمس بـ22 دقيقة، وعليه فلا يوجد للهلال مكث، بل ولم يقترن القمر بالشمس بعدُ، حيث سيحدث الاقتران عند الساعة 01:45ص بعد منتصف الليلة، وعليه فإن الأحد هو المتمم لشعبان والاثنين أول رمضان.
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