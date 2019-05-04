فيديو.. أمن الدولة: الألعاب الرقمية سلاح بيد أعدائنا لتدمير فلذات أكبادنا

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

حذرت الإدارة العامة لمكافحة التطرف برئاسة أمن الدولة من خطورة الألعاب الرقمية على الأبناء.

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وقالت الإدارة في بيان عبر حسابها الرسمي في “تويتر”: “جميعنا نسعى لتحصين أبنائنا وبناتنا ووقايتهم من السلوكيات الخطرة والأفكار المنحرفة، وتعزيز القيم لديهم. إلا أن بعض الألعاب الرقمية خطر يهدد كل ذلك، وهو سلاح بيد أعدائنا لتدمير فلذات أكبادنا”.

وأضافت إدارة مكافحة التطرف: “فلنبعد العاطفة ولنتعامل بعقل وحكمة وحزم مع هذه الألعاب، دون تهاون أو تغافل؛ لسلامة من نحب”.