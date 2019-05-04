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صور.. إغلاق 7 محلات ومصادرة 25 كرتون مياه ببحر أبو سكينة
متابعات الخليج 365 - أحمد الشهري - بحر أبو سكينة
نفذت بلدية مركز بحر أبو سكينة، التابع لمحافظة محايل، جولات تفتيشية ورقابية، شملت عددًا من المنشآت الغذائية والمراكز التجارية، والبوفيهات والمطاعم ضمن حملة “غذاؤكم أمانة”، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية؛ للتأكد من سلامة المواد الغذائية في المطاعم، والمحال التجارية والبوفيهات.
وأسفرت الجولات التفتيشية عن مصادرة 25 كرتونًا من المياه الصحية معروضة للبيع تحت أشعة الشمس و21 لترًا من الزيوت الفاسدة، وإغلاق 7 محلات تجارية ،وسجلت مخالفات على المحلات التي لم تلتزم باشتراطات النظافة والسلامة الغذائية، إلى جانب توجيه إنذارات لمحال أخرى.
وأكد رئيس البلدية، المهندس محمد بن مرزن عسيري، أن البلدية مستمرة في تنفيذ الجولات التفتيشية، من خلال مراقبي البلدية لمراقبة عمل المحلات التجارية المعنية ببيع وتصنيع المواد الغذائية؛ لضمان الصحة العامة.
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