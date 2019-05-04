أهالي الطوال يعانون قلة الصرافات البنكية قبل رمضان

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - علي مدخلي ـ جازان

يعاني أهالي محافظة الطوال بالحد الجنوبي وقراها من نقص الصرافات البنكية، حيث تتجدد معاناة الأهالي مع نزول رواتب الموظفين أو المساعدات الضمانية لكبار السن، مطالبين البنوك بالعمل على حل هذه المشكلة وتزويد المحافظة بعدد من الصرافات الآلية لخدمة المواطنين وسحب ما يحتاجونه من أموال دون عناء.

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وقال فواز حمدي لـ”متابعات الخليج 365“: إننا في الطوال نعاني معاناة كبيرة من قلة الصرافات الآلية في المحافظة، ولا ندري ما أسباب ذلك على الرغم من أن المحافظة تعتبر بوابة الوطن الجنوبية وبها عد كبير من السكان والموظفين فنأمل من مؤسسة النقد إلزام البنوك بزيادة عد الصرافات في المحافظة.

أما عبدالرحمن مشهور فقال: إن أهالي محافظة الطوال يعانون معاناة كثيرة من قلة عدد الصرافات البنكية، حيث لا يوجد سوى عدد صرافتين أو ثلاث، وتلك الصرافات كثيرة العطل ولا تتم متابعتها وإصلاحها فور وقوع العطل أو الخلل وعدم تأمينها وتغذيتها بالمبالغ بشكل فوري وهذا ناتج عن كثرة استخدامها والضغط عليها، فإن المواطنين في الطوال من موظفين ومستحقي الضمان والمساعدات الأخرى يعانون من ذلك كثيراً، وأملنا كبير جداً في فرع مؤسسة النقد بمنطقة جازان في تحقيق هذه الخدمة في الطوال وتوجيه البنوك المحلية بزيادة عد الصرافات في المحافظة لتواكب الزيادة السكانية.

فيما أكد عبدالله ناشب أن تلك الصرافات القليلة في المحافظة تتعرض لأعطال بصفة مستمرة وأن الصيانة لتلك الصرافات متدنية حيث يتم إصلاحها بعد عدة أيام من تعرضها للعطل التقني والذي يحدث غالباً لمثل تلك الأجهزة مشيراً إلى عدم توافر السيولة فيها في كثير من الأحيان وخاصة يومي الإجازة الأسبوعية الجمعة والسبت، فنأمل من الجهات المسؤولة النظر في معاناتنا في الطوال من قلة الصرافات الآلية والعمل على زيادتها.