صور .. موجة غبار تضرب القنفذة والمدني يحذر

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - احمد الشهري - القنفذة

شهدت محافظة القنفذة والمراكز التابعة لها اليوم موجة غبار شديدة تسببت في انعدام الرؤية الأفقية لأكثر من 400 متر، مع نشاط في الرياح السطحية.

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وأثّرت موجة الغبار، التي يتوقع أن تستمر حتى ساعات الليل، على الحركة المرورية، فيما وضعت الجهات الأمنية والصحية في حالة استنفار للتعاطي مع أي حالات طوارئ محتملة.

ومن جانبها فقد حذرت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، جميع الأهالي والمقيمين بأخذ الحيطة والحذر نتيجة صدور تحذير من الأرصاد باستمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الترابية على أجزاء من المحافظة والمراكز التابعة لها.