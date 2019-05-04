الفلكي نزيه الحيزان لـ”المواطن”: رؤية هلال رمضان شبه مستحيلة اليوم

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - الرياض

قال الفلكي نزيه الحيزان لـ”متابعات الخليج 365“، إنه نظراً لعدم ثبوت مشاهدة هلال شهر شعبان في يوم ٥ أبريل ٢٠١٩م، وهو اليوم الذي دعت فيه المحكمة للترائي؛ فقد اعتمدت المشاهدة المجردة وذلك يوم ٧ أبريل حيثُ كانت غرة شهر شعبان.

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وتابع أنه بناءً على الحسابات الفلكية؛ فإن احتمالية مشاهدة هلال شهر رمضان اليوم السبت ٤ مايو ٢٠١٩م قد تكون معدومة أو شبه مستحيلة؛ وذلك لأن لحظة اقتران الشمس بالهلال ستكون بعد غروب الشمس؛ ويحتاج الهلال لمشاهدته بالمناظير أكثر من ١٤ ساعة بعد ولادته وأكثر من ١٦ ساعة للمشاهدة بالعين المجردة.

وأضاف: عليه فإنه من المتوقع بأمر الله تعالى ومشيئته أن يكون يوم غدٍ الأحد ٥ مايو ٢٠١٩م هو المُتمم لشهر شعبان وأول أيام شهر رمضان الاثنين ٦ مايو ٢٠١٩م.

كما تجدر الإشارة إلى أن شهر رمضان سيكون ناقصاً ٢٩ يوماً؛ وعليه فإن بداية شهر رمضان ستكون يوم اثنين وعيد الفطر سيكون بمشيئة الله تعالى يوم اثنين الموافق ٣ يونيو ٢٠١٩م.