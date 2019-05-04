الفلكي الزعاق لـ”المواطن”: الأجواء طيلة شهر رمضان لطيفة جداً في الباحة

2019-05-04

متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي

توقع د.خالد صالح الزعاق عضو الاتحاد العربي لعلوم الفلك، لـ”متابعات الخليج 365“، أحوال الطقس في الباحة خلال شهر رمضان المبارك.

وقال الزعاق: إن منطقة الباحة تعتبر من المناطق الجبلية التي تتسم بجمال تضاريسها وخفة أجوائها، “أجواؤها خفيفة الدم”، فهي لطيفة الأجواء في حال الصيف وتميل إلى البرودة في حال الشتاء.

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وتابع: “أما ما يختص بأجواء شهر رمضان، فالأجواء على الباحة تنقسم إلى ثلاثة أقسام، فالثلث الأول من رمضان لا تزال الأجواء باردة خاصة في الليل وفي النهار تكون معتدلة تميل إلى البرودة، والثلث الثاني والثالث من الشهر تكون الأجواء امتداداً للأجواء المعتدلة نهاراً وليلاً.

وأردف الزعاق قائلاً: إن ليالي شهر رمضان في الباحة معتدلة وتميل إلى البرودة ليلاً، أما في النهار فتكون البرودة في أوله والاعتدال في آخره، بمعنى أن الأجواء ستكون طوال شهر رمضان لطيفةً جداً على الباحة.