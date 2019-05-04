2019-05-04

فيديو.. فهد بن سلطان: هاجس الإسكان سيصبح شيئاً من الماضي قريباً

متابعات الخليج 365 - أحمد العطوي - تبوك

أكد الأمير فهد بن سلطان، أمير منطقة تبوك، أن هاجس الإسكان سيصبح شيئاً من الماضي قريباً.

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وأضاف، خلال تسليمه الوحدات السكنية في تبوك، أن قضية الإسكان تجد اهتماماً من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان.

وأضاف أن توفير المسكن المناسب للمواطن من أولويات القيادة بأشكال وأنواع مختلفة، وأنه خلال السنتين الماضيتين وبجهد من وزير الإسكان وزملائه بالوزارة لم يصبح الإسكان مقلقاً كالسابق، بل سيصبح -وقريباً جداً- من الماضي وخصوصاً للأسر المحتاجة.

وتابع الأمير فهد بن سلطان أنه أصبح للمواطنين خيارات متنوعة وكثيرة من أجل اختيار المسكن المناسب.