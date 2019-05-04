- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم لجان الترائي تبدأ رصد هلال رمضان مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
لجان الترائي تبدأ رصد هلال رمضان مساء اليوم
متابعات الخليج 365 - الرياض
تبدأ لجان الترائي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة متابعة ورصد هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم، السبت.
يأتي ذلك استجابة لدعوة المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.
وتتحرى غالبية الدول الإسلامية هلال شهر رمضان يوم الأحد الخامس من مايو، وستتحرى دول أخرى الهلال اليوم السبت الرابع من مايو.
في حين دعت بعض الدول لتحري هلال شهر رمضان مرتين؛ الأولى اليوم السبت، والثانية يوم غدٍ الأحد.
كانت هذه تفاصيل خبر لجان الترائي تبدأ رصد هلال رمضان مساء اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المواطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.