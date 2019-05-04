2019-05-04

لجان الترائي تبدأ رصد هلال رمضان مساء اليوم

متابعات الخليج 365 - الرياض

تبدأ لجان الترائي بمختلف مناطق ومحافظات المملكة متابعة ورصد هلال شهر رمضان المبارك، مساء اليوم، السبت.

يأتي ذلك استجابة لدعوة المحكمة العليا إلى تحري رؤية هلال شهر رمضان المبارك، مساء يوم السبت 29 شعبان 1440هـ، وإبلاغ أقرب محكمة ممن يراه بالعين المجردة أو بواسطة المناظير.

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وتتحرى غالبية الدول الإسلامية هلال شهر رمضان يوم الأحد الخامس من مايو، وستتحرى دول أخرى الهلال اليوم السبت الرابع من مايو.

في حين دعت بعض الدول لتحري هلال شهر رمضان مرتين؛ الأولى اليوم السبت، والثانية يوم غدٍ الأحد.