مخاوف من تكرار حادث نيوزيلندا للمسلمين في شهر رمضان

2019-05-04

متابعات الخليج 365 – ترجمة: محمود نبيل

ركزت صحيفة ميامي هيرالد الأمريكية، على أوضاع المسلمين في شهر رمضان الكريم، والذي قد يكون مختلفًا هذا العام بعد حادثة مسجدي نيوزيلندا، التي راح ضحيتها 50 شخصاً من المصليين في مارس الماضي.

ورأت الصحيفة الأمريكية أن الأوضاع الحالية تشير إلى قلق واضح من أن يتعرض المسلمون لبعض الهجمات العنيفة التي قد يلجأ لها عناصر يمينية متطرفة، على غرار ما قام به الإرهابي المنفِّذ لحادثة نيوزيلندا.

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وقالت تحسين صديقي، وهي مهاجرة من باكستان تقيم في فلوريدا: “سنعلم أطفالنا أن الطريقة الوحيدة للقضاء على الكراهية هي الرد بحب ورعاية وصدق، والتأكيد على الخير الذي يمكننا فعله”.

وأشارت السيدة التي تعرضت للعديد من حملات السخرية بسبب الحجاب المُغطي لرأسها، إلى أنه رغم وجود حماس للاحتفالات الرمضانية، إلا أن بعض العائلات تناقش ما إذا كانت ستذهب إلى مساجدها للصلاة بسبب المخاوف الأمنية، قائلة: “إنها ليست حالة من الذعر، لكن هذا الوضع مُقلق، فالناس يشعرون أن ما حدث في نيوزيلندا، يمكن أن يحدث هنا”.

ومن جانبه، قال ويلفريدو رويز، مدير الاتصالات في مجلس العلاقات الأمريكية الإسلامية بفلوريدا، إن المساجد والمدارس والمراكز الإسلامية الأخرى في المنطقة عززت أنظمة المراقبة الخاصة بها، وتم توظيف المزيد من ضباط الشرطة واعتماد تدابير أمنية أخرى لشهر رمضان.

وقال رويز: “المجتمع الإسلامي قلق للغاية، ليس إلى أقصى درجات التفكير في التخلي عن طقوس رمضان، ولكنه مقتنع بأنه يتعين عليه اتخاذ تدابير حاسمة لأمنه الشخصي”.