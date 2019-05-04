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توضيح من الشيخ المطلق بشأن موعد الإمساك في رمضان
متابعات الخليج 365 - الرياض
قال عضو هيئة كبار العلماء المستشار في الديوان الملكي، الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد المطلق؛ إن وقت الإمساك في شهر رمضان مرتبط بموعد الأذان حسب توقيت أم القرى.
وشدد الشيخ المطلق، في برنامجه الأسبوعي ”استديو الجمعة” على إذاعة نداء الإسلام، على ضرورة الالتزام به حتى لو تأخّر المؤذن في رفع أذان الفجر.
وأضاف الشيخ المطلق؛ رداً على متصل تساءل عن موعد الإمساك في شهر رمضان، أن الإمساك عند الأذان، عند وقت التقويم، حتى لو أن المؤذن أخّر رفع الأذان يكون الإمساك عند تقويم أم القرى.
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