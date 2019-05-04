خبير المناخ “الثبيتي”: الاثنين غرة شهر رمضان

جدة - عمرو شويل مكة المكرمة - الخليج 365 - ناصر السلمي

توقع الخبير المناخي عبدالعزيز بن مبارك الثبيتي أن يكون يوم 6 مايو 2019 ، الموافق ليوم الاثنين، غرة شهر رمضان، واستحالة مشاهدته يوم السبت/ليلة الأحد.

Advertisements

وقال “الثبيتي”، في تصريحات لـ”الخليج 365”، إنه أثناء مغيب شمس يوم السبت/ليلة الاحد، يغيب القمر قبل الشمس على جميع أنحاء مملكتنا الغالية، وعلى هذا الأساس يكون الأفق خالياً تماماً من القمر، وتستحيل مشاهدته بشكل قاطع، لأن من شروط رؤية الهلال الشرعي أن يتأخر غروب القمر عن غروب الشمس، وهذه الشرط غير متوفر.

وأضاف: “مساء يوم الأحد يمكث الهلال 35 دقيقة تقريباً في أفق مكة، ورؤية الهلال ممكنة بإذن الله، ومساء يوم الاثنين غرة رمضان؛ يكون الهلال مرتفعاً وواضحا وجليا وكبير الحجم، ويرجع سبب هذا إلى كِبر عمر الهلال وموقعه البعيد من الشمس.

واختتم “الثبيتي” حديثه مؤكدا أن الحسابات الفلكية تشير إلى أن شهر رمضان سوف يكون 29 يوماً.