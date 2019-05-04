شكرا لقرائتكم خبر عن فرص عمل لـ500 شاب وشابة من حملة شهادات ما بعد الثانوية والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (الدمام)

ساهم مركز غرفة الشرقية للتوظيف بتوفير فرص عمل لدى مؤسسات القطاع الخاص لأكثر من 500 طالب عمل من الشباب السعودي، في الفترة من مطلع يناير وحتى نهاية مارس الماضي، وذلك من خلال الموقع الإلكتروني للمركز، ومن خلال لقاءات التوظيف التي دأب المركز على إقامتها حسب طلب مؤسسات القطاع الخاص، غير الذين تم توظيفهم عبر معرض وظائف 2018 في نوفمبر الماضي.

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وأفاد تقرير صادر عن مركز غرفة الشرقية للتوظيف بأنه وخلال الفترة من (1 يناير 2019) وحتى نهاية مارس الماضي فإن عدد طالبي العمل المسجلين لدى المركز عبر الموقع الالكتروني بلغ نحو 1119 شخصا، في حين بلغ عدد المنشآت المستفيدة من خدمات المركز 44 منشأة من مختلف المستويات، إذ تم خلال هذه الفترة عرض 328 وظيفة، وقد تم توظيف 319 طالب عمل، سواء على تلك الوظائف، أو على غيرها عن طريق البحث المباشر مع الشركات في السير الذاتية.

وأما حجم الإنجاز الذي حققه المركز عن طريق «لقاءات التوظيف» التي دأب على إقامتها لصالح الشركات خلال الفترة من 1 يناير وحتى 31 مارس 2019 تمثل في توظيف نحو 232 طالب عمل، من أصل 1182 طالب عمل كانوا قد تقدموا خلال تلك اللقاءات على الوظائف المعروضة وعددها 512 وظيفة في 6 لقاءات وظيفية عامة.

يذكر أن مركز غرفة الشرقية للتوظيف تأسس عام 2006 مركزا متخصصا يقدم خدمات التوظيف الاحترافية، وتلبية حاجات قطاع الأعمال من الكفاءات الوطنية المؤهلة من الجنسين، باستخدام أفضل وأحدث التقنيات المتقدمة في هذا المجال ووفق أعلى المستويات والمعايير المهنية، ويعتبر المركز الوحيد من نوعه على مستوى المملكة المتخصص في توظيف المواطنين المؤهلين من الحاصلين على درجات ما بعد الشهادة الثانوية: (الدبلوم، البكالوريوس، الماجستير، الدكتوراه) في جميع التخصصات الهندسية والإدارية والفنية التي تتلاءم مع متطلبات وحاجات قطاع الأعمال. ويقدم المركز العديد من الخدمات، تضاف إلى خدمة التوظيف عبر (التوظيف الإلكتروني، ولقاءات التوظيف، ومعرض الوظائف السنوي)، ومنها (الخدمات الاستشارية) للمؤسسات، و(الإرشاد المهني) لطالبي العمل.