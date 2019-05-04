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أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش والوطني شمالي مدنية تعز، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على التراجع والفرار، دون أن تحقق أي تقدم يذكر.
وبين أن الجيش الوطني كبد الميليشيا الانقلابية خلال المعارك التي أعقبت هجومها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفها، كما دمر طقمًا قتاليًا تابعًا لها.
الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في هجوم فاشل بتعزصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش والوطني شمالي مدنية تعز، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على التراجع والفرار، دون أن تحقق أي تقدم يذكر.
وبين أن الجيش الوطني كبد الميليشيا الانقلابية خلال المعارك التي أعقبت هجومها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفها، كما دمر طقمًا قتاليًا تابعًا لها.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
05:51 PM
دمّر عتادًا وأجبر عناصر الميليشيا على الفرار
أحبطت قوات الجيش الوطني اليمني، اليوم (السبت)، هجومًا لميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في محافظة تعز جنوبي غرب البلاد.
وأوضح موقع "سبتمبر نت" أن الميليشيا الحوثية حاولت التسلل في اتجاه مواقع الجيش والوطني شمالي مدنية تعز، إلا أن قوات الجيش تصدت لها، وأجبرتها على التراجع والفرار، دون أن تحقق أي تقدم يذكر.
وبين أن الجيش الوطني كبد الميليشيا الانقلابية خلال المعارك التي أعقبت هجومها عددًا كبيرًا من القتلى والجرحى في صفوفها، كما دمر طقمًا قتاليًا تابعًا لها.
، الجيش اليمني يكبد الحوثيين قتلى وجرحى في هجوم فاشل بتعز ،
المصدر : الخليج 365
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