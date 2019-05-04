، بالفيديو.. دوريات أمن طرق مكة تطيح بـ"قائد دينا" متهور ،

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أطاحت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، اليوم، بـ"قائد دينا" ظهر في مقطع فيديو يقود بطريقة متهورة متجاوزاً المركبات بطريقة خاطئة، على طريق الساحل الدولي "جدة- جازان".
وبحسب مقطع الفيديو الذي وثّقه مواطن، اليوم، على طريق الساحل الدولي "جدة- جازان" بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة؛ ظهر من خلاله سائق "دينا" وهو يتجاوز بطريقة خاطئة، معرضاً حياته وسالكي الطريق للخطر، وضارباً بالتعليمات المرورية المتبعة عرض الحائط، مما استدعى تمرير بلاغ لرجال قوات أمن الطرق؛ لاتخاذ اللازم بحقه.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": رجال القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل الدولي، بمكة المكرمة، أطاحوا بقائد "الدينا" في وقت وجيز وهو عربي الجنسية، وظهر في حالة غير طبيعية.
بالفيديو.. دوريات أمن طرق مكة تطيح بـ"قائد دينا" متهورعبدالرزاق البجالي الخليج 365 2019-05-04
أطاحت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، اليوم، بـ"قائد دينا" ظهر في مقطع فيديو يقود بطريقة متهورة متجاوزاً المركبات بطريقة خاطئة، على طريق الساحل الدولي "جدة- جازان".
وبحسب مقطع الفيديو الذي وثّقه مواطن، اليوم، على طريق الساحل الدولي "جدة- جازان" بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة؛ ظهر من خلاله سائق "دينا" وهو يتجاوز بطريقة خاطئة، معرضاً حياته وسالكي الطريق للخطر، وضارباً بالتعليمات المرورية المتبعة عرض الحائط، مما استدعى تمرير بلاغ لرجال قوات أمن الطرق؛ لاتخاذ اللازم بحقه.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": رجال القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل الدولي، بمكة المكرمة، أطاحوا بقائد "الدينا" في وقت وجيز وهو عربي الجنسية، وظهر في حالة غير طبيعية.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
04:43 PM
كاد يتسبب في حوادث بطريق "جدة - جازان"
أطاحت دوريات القوات الخاصة لأمن الطرق بمكة المكرمة، اليوم، بـ"قائد دينا" ظهر في مقطع فيديو يقود بطريقة متهورة متجاوزاً المركبات بطريقة خاطئة، على طريق الساحل الدولي "جدة- جازان".
وبحسب مقطع الفيديو الذي وثّقه مواطن، اليوم، على طريق الساحل الدولي "جدة- جازان" بالتحديد بالقرب من منطقة الشعيبة؛ ظهر من خلاله سائق "دينا" وهو يتجاوز بطريقة خاطئة، معرضاً حياته وسالكي الطريق للخطر، وضارباً بالتعليمات المرورية المتبعة عرض الحائط، مما استدعى تمرير بلاغ لرجال قوات أمن الطرق؛ لاتخاذ اللازم بحقه.
وقالت مصادر لـ"الخليج 365": رجال القوات الخاصة لأمن الطرق على طريق الساحل الدولي، بمكة المكرمة، أطاحوا بقائد "الدينا" في وقت وجيز وهو عربي الجنسية، وظهر في حالة غير طبيعية.
، بالفيديو.. دوريات أمن طرق مكة تطيح بـ"قائد دينا" متهور ،
المصدر : الخليج 365
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