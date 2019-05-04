، ابنة حميدان التركي تكشف تفاصيل زيارتها له في سجنه: هذا ما رأيته ،

محمد بن مسعود - الدمام - نجله: يتجدد الأمل لنا ولوالدي في جلسة "برول" جديدة بعد غد

كشفت نورة بنت السجين السعودي في السجون الأمريكية تفاصيل زيارتها لوالدها قبل أيام من انعقاد جلسة الإفراج المشروط الجديدة، والتي تقررت في 6 مايو.

وقالت إنه لم يكن في كامل طاقته مثل الزيارات السابقة، كما كان الطفش والإرهاق واضحين على وجهه وطريقة حديثه.

‏وأضافت "نورة" من خلال صفحتها على "تويتر": الحمد لله تيسرت لي ولشقيقتي زيارة والدي قبل موعد جلسة "البرول". دعواتكم بالتيسير في الأمور.

وتقرر عقد جلسة جديدة يوم الاثنين المقبل 6 مايو لـ"الإفراج المشروط" عن السجين السعودي في السجون الأمريكية حميدان التركي.

وقال نجله: يتجدد الأمل لنا ولوالدي حميدان التركي، في جلسة برول جديدة (جلسة الإفراج المشروط)، والتي ستُعقد بتاريخ ٦ مايو.

وكان القضاء الأمريكي قد رفض العام الماضي، الإفراجَ المشروط عن الأكاديمي السعودي حميدان التركي، على أن تتم إعادة اللجنة خلال العام الجاري.

وسبَق أن أحبط مسؤولون سابقون في مكتب التحقيقات الفيدرالية عام 2013، نقلَ "التركي" لإكمال محكوميته في السعودية؛ من خلال تقديم ادعاءات كاذبة بتورطه في جريمة قتل رئيس إدارة الإصلاح في سجن كولورادو "توم كليمنتس"، واتضح عدم صحة تلك الادعاءات الملفقة.