محمد بن مسعود - الدمام - ما زال يتلقى العلاج في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة ألقت شرطة الكعكية القبض على شابين اعتديا على آخر على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة . وكشفت مصادر "الخليج 365" تفاصيل القضية بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه شابان يعتديان على آخَرَ على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتعرض المجني عليه لطلق ناري في قدمة وبعد سقوطه على الأرض قام أحد المعتدين بتسديد أكثر من 9 طعنات، على كفته الأيسر وآخر قام بضربه بعصا ثم فرّا هاربيْن من الموقع، إلا أن الجهات الأمنية استطاعت صباح اليوم السبت القبض على المعتديين فيما لا يزال المعتدى عليه يتلقى العلاج اللازم في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة. وتشير المعلومات إلى استقرار حالته الصحية.

9 طعنات وطلق ناري وضرب بالعصا.. القبض على شابين اعتديا على آخر بمكة هادي العصيمي الخليج 365 2019-05-04 ألقت شرطة الكعكية القبض على شابين اعتديا على آخر على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة . وكشفت مصادر "الخليج 365" تفاصيل القضية بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه شابان يعتديان على آخَرَ على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتعرض المجني عليه لطلق ناري في قدمة وبعد سقوطه على الأرض قام أحد المعتدين بتسديد أكثر من 9 طعنات، على كفته الأيسر وآخر قام بضربه بعصا ثم فرّا هاربيْن من الموقع، إلا أن الجهات الأمنية استطاعت صباح اليوم السبت القبض على المعتديين فيما لا يزال المعتدى عليه يتلقى العلاج اللازم في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة. وتشير المعلومات إلى استقرار حالته الصحية. Advertisements 04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440 03:54 PM ما زال يتلقى العلاج في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة ما زال يتلقى العلاج في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة ألقت شرطة الكعكية القبض على شابين اعتديا على آخر على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة . وكشفت مصادر "الخليج 365" تفاصيل القضية بعد تداول مقطع فيديو ظهر فيه شابان يعتديان على آخَرَ على طريق الساحل في المنطقة الخضراء بمنطقة مكة المكرمة وتعرض المجني عليه لطلق ناري في قدمة وبعد سقوطه على الأرض قام أحد المعتدين بتسديد أكثر من 9 طعنات، على كفته الأيسر وآخر قام بضربه بعصا ثم فرّا هاربيْن من الموقع، إلا أن الجهات الأمنية استطاعت صباح اليوم السبت القبض على المعتديين فيما لا يزال المعتدى عليه يتلقى العلاج اللازم في مستشفى النور التخصصي بعد تعرضه إلى إصابات بالغة. وتشير المعلومات إلى استقرار حالته الصحية.

، 9 طعنات وطلق ناري وضرب بالعصا.. القبض على شابين اعتديا على آخر بمكة ،

المصدر : الخليج 365

الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه