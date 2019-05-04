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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "خيبر الجنوب، المضه، الصبيخة، جاش، تثليث وتمتد إلى بيشة والأجزاء المجاورة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة 15:35 مساءً اليوم ونهايته في الساعة 23:00 من مساءً اليوم نفسه.
تنبيه متقدم لـ"عسير": الأمطار تتواصل لـ11 مساءًصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "خيبر الجنوب، المضه، الصبيخة، جاش، تثليث وتمتد إلى بيشة والأجزاء المجاورة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة 15:35 مساءً اليوم ونهايته في الساعة 23:00 من مساءً اليوم نفسه.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
03:50 PM
"الأرصاد": متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد
أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً متقدماً بخصوص منطقة عسير يفيد باستمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بزخات من البرد مع رياح نشطة مثيرة للأتربة وقد تؤدي إلى جريان السيول.
وقالت "الأرصاد": الحالة تشمل "خيبر الجنوب، المضه، الصبيخة، جاش، تثليث وتمتد إلى بيشة والأجزاء المجاورة".
وأضافت: بداية الإنذار في الساعة 15:35 مساءً اليوم ونهايته في الساعة 23:00 من مساءً اليوم نفسه.
، تنبيه متقدم لـ"عسير": الأمطار تتواصل لـ11 مساءً ،
المصدر : الخليج 365
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