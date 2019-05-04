بالصور.. 12 خطة لخدمة المعتمرين في رمضان

أكملت جميع الجهات والأجهزة الحكومية والأهلية بالمملكة العربية السعودية، استعداداتها وبرامجها وخططها الخاصة بتوفير أفضل الخدمات للزوار والمعتمرين خلال شهر رمضان الكريم، الذي تشهد فيه مكة المكرمة كثافة كبيرة من المعتمرين والزوار من الداخل والخارج لأداء مناسك العمرة.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية، اليوم السبت، عن أمير منطقة مكة المكرمة الأمير خالد الفيصل؛ تأكيده أهمية تضافر الجهود والعمل الجماعي بين الجهات، ورفع مستوى التنسيق فيما بينها، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن خلال شهر رمضان.

وأضاف أن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ تؤكد بذل كل الجهود من جميع مؤسسات الدولة الحكومية والأهلية لتقديم أرقى الخدمات لضيوف الرحمن من الزوار والمعتمرين والمقيمين والمواطنين.

وركزت خطة وزارة الحج والعمرة على عدة جوانبَ، منها تكثيف الجولات الميدانية والرقابية على الخدمات، وتهيئة مراكز إرشاد جديدة، والتنسيق مع جميع الجهات الرسمية والخدمية، وتزويدها بالإحصاءات اليومية عن أعداد المعتمرين القادمين والموجودين والمغادرين، وكذلك أتمَّت إجراءات خدمات الاستقبال والتوديع، وتخفيض مدة بقاء المعتمرين في ساحات المطار، وزيادة أعداد الحافلات البديلة والتجهيزات في مراكز الإسناد التابعة للنقابة العامة للسيارات، وتشغيل مراكز التفويج ونقاط الفرز بمبنى صالات الحج والعمرة لضمان دخول سيارات النقل المصرح لها.

من جانبها، جندت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، أكثر من 12 ألف من القوى البشرية من موظفين وموظفات مؤهلين علميًّا وعمليًّا، لمراقبة ومتابعة سير العمل خلال شهر رمضان، إضافةً إلى توفير الأعداد الكافية من عُمَّال وعاملات النظافة.

وقال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس؛ إن الإدارات المختصة ستجهز الأبواب والسلالم خلال موسم رمضان؛ حيث يبلغ عدد الأبواب بالمسجد الحرام 210 أبواب، و28 سلمًا كهربائيًّا، وعدد المداخل المخصصة لذوي الاحتياجات الخاصة 38 مدخلًا، وعدد المداخل المخصصة لدخول النساء سبعة، وعدد الجسور سبعة، وعدد العبّارات سبع، ومدخل واحد مخصص لدخول الجنائز.

وأضاف أن الرئاسة جهزت عددًا من المشربيات الرخامية لسُقيا زمزم، بلغ عددها 660 مشربية بالمسجد الحرام، وعدد الترامس 25000 ترمس بالمسجد الحرام، وعدد الخزانات المعدن 352 خزانًا، وعدد العربات 10000 عربة عادية, و1500 عربة كهربائية.

وأوضح السديس أن الرئاسة أمنت 110 آلاف وجبة إفطار صائم يوميًّا داخل ساحات المسجد الحرام، إضافةً إلى توزيع 5000 آلاف وجبة إفطار للجنود المرابطين، وتهيئة 15000 دورة مياه وسبعة مواقع لحفظ الأمانات بها 250 صندوق أمانات، وتجهيز 33 لوحة شحن جوال بقوة 264 جوالًا في الساعة.

من جانبها، تقدم الشؤون الصحية بمنطقة مكة المكرمة، من خلال خطتها لموسم رمضان، الخدمات العلاجية للمعتمرين وتجهيز فرق الطب الوقائي المنتشرة بالصالات عند القدوم إلى المنافذ، ومعاينة القادمين من الدول الموبوءة والمحجرية وتطعيم من لم يحمل شهادات التطعيم وتطبيق الاشتراطات الصحية.

وستكون تغطية المنطقة المركزية بالخدمة الطبية من جميع الجهات، بإشراف مباشر من إدارة مستشفى أجياد للطوارئ، ومستشفى الحرم للطوارئ، ومركز طوارئ الحرم رقم 2، ومركزي طوارئ الحرم رقم 1 في توسعة الملك فهد بالدور الأول و3 في الشبيكة.

أما أمانة العاصمة المقدسة فقدمت أكثر من 11 ألف موظف، وجنَّدت كافة طاقاتها وإمكاناتها لتنفيذ خططها خلال موسم رمضان لهذا العام؛ وذلك بتوفير أفضل الخدمات البلديـة للأهالي والمعتمرين والزائرين.

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وتشمل أعمال الأمانة جميع الخدمات البلدية، مثل النظافة العامـة، وتجميع ونقل النفايات والتخلص منها، ومكافحة الحشرات، ومتابعـة المحلات التجارية والمحلات التي لها علاقة بالصحة العامة والكشـف على المواد الغذائيـة المعروضة للبيع، ومتابعة أعمال المسالخ العامة والأهـلية، وتشغيل وصيانة ونظـافـة المرافق البلدية.

وقال أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، إن الأمانة اعتمدت في تنفيذ خطتها على تكثيف الجهود لاستمرار العمل في جميع الإدارات المركزية والبلديات الفرعية حسب المهام والواجبات المحددة ووفقًا لخطة عمل تفصيلية لكل قطاع، مضيفًا أن الأمانة زادت عدد عمال النظافة ليصبح إجمالي العدد 11825 عاملًا مجهزين بالأجهزة المعدات المختلفة التي يبلغ عددها أكثر من 876 معدة، كما هيأت الأمانة عددًا من الفرق الخاصة لمكافحة الحشرات؛ حيث بلغت عدد الفرق المركزية (عمالة – معدات – مشرفين) 1627. ويتم توجيه هذه الفرق للعمل بمناطق مختلفة حسب الحاجة، وتخصيص أكثر من 745 جهازًا من أجهزة الرش والمكافحة والسيارات وغيرها، وهي تعمل على مدتين: صباحية ومسائية. أما فرق النظافة فسيكون عملها على مدار 24 ساعة في المنطقة المركزية؛ وذلك بنظام الورديات.

بدوره، أنهى فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمنطقة مكة المكرمة، خطته التنفيذية الميدانية والتوعوية لشهر رمضان، بتكليف عدد كافٍ من الأعضاء الميدانيين يعملون على مدتين صباحية ومسائية. ويتركز العمل حسب الخطة على أوقات الذروة والأماكن المزدحمة من الزوار وغيرهم من المواطنين والمتنزهين.

وقال المدير العام لفرع الرئاسة العامة للهيئة بمنطقة مكة المكرمة فؤاد بن سعود العمري، إن خطة عمل أعضاء الهيئة تشمل تغطية المنطقة المركزية بجوار الحرم المكي والأسواق والمراكز التجارية والأماكن العامة، بالتنسيق مع الشرط والجهات ذات العلاقة.

كما وضع فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة مكة المكرمة، خطة متكاملة استعدادًا لشهر رمضان، عبر متابعة صيانة كل مسجد وجامع ومراقبة حركته من حيث الإشراف عليه ومتابعة الصيانة والنظافة الخاصة والكتابة عن أي ملاحظات فنية يحتاجها المسجد من قبل المراقب وحضور الأئمة والمؤذنين في مساجدهم.

وكثفت هيئة الهلال الأحمر، استعداداتها لتقديم خدمات الإسعاف لزوار بيت الله الحرام، من خلال خطة شاملة تضمنت أكثر من 85 مركز إسعاف في منطقة مكة المكرمة مزودة بـ170 سيارة إسعاف مجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية، وبقوة بشرية بلغت نحو 1365 موظفًا.

كما خصصت الهيئة 33 مركزًا إسعافيًّا في العاصمة المقدسة، وأكثر من 80 سيارة إسعاف وأربع فرق للعناية وثلاثًا أخرى غير إسعافية، وطاقمًا طبيًّا مكونًا من 386 ممارسًا صحيًّا في جميع التخصصات موزعة على أربعة مواقع تشغيلية، كما خصصت الهيئة سبعة مراكز إسعاف أخرى على الخطوط المؤدية إلى العاصمة المقدسة والمنفذ الجوي مزودة بـ30 فرقة إسعاف.

أما شركة المياه الوطنية فتستهدف خلال رمضان، زيادة ضخ المياه إلى مكة بنسبة 5% عن العام الماضي، كما تستعد الشركة خلال شهر رمضان بتعبئة الخزانات الاستراتيجية بالمعيصم إضافة إلى خزان الحرم التشغيلي والخزانات التشغيلية بمكة المكرمة، فيما تبلغ كميات المخزون للعام الحالي 1.6 مليون بزيادة 7% عن العام الماضي.

وفيما يخص قطاع النقل، فتتمثل أهداف تنظيم نقل المعتمرين والمصلين من المسجد الحرام وإليه خلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك في تأمين خدمة نقل 45 مليون راكب من المسجد الحرام وإليه خلال الصلوات الخمس، وتأمين خدمة وقوف مليونين ونصف مليون مركبة صغيرة للمعتمرين والمصلين في مداخل مكة المكرمة والمواقف الطرفية لمسارات النقل الترددي، وكذلك تنفيذ مليون رحلة نقل بواسطة الحافلات، وتخفيض الضغط المروري على المنطقة المركزية إلى ثمانية ملايين رحلة مركبة صغيرة، كما سيتم تشغيل 3000 حافلة.

من جانبها، أعدت إدارة الدفاع المدني خطة لتنفيذها في حالات الطوارئ بالعاصمة المقدسة لتوفير أفضل مستويات السلامة للمعتمرين بالتنسيق الكامل مع كل الجهات الحكومية المشاركة في تنفيذ الخطة العامة لأعمال الدفاع المدني في حالات الطوارئ؛ للاستفادة من إمكانات جميع الجهات المشاركة في حالات الطوارئ في تنفيذ أعمال الإخلاء والإنقاذ والإيواء وخدمات الإسعاف وفق خطط تفصيلية للتعامل مع كل نوع من الأخطار الافتراضية المحتملة، وتحديد دقيق لمهام الجهات المشاركة، وآليات التنسيق والتعاون فيما بينها في حالات الطوارئ.

وركزت الجهات الأمنية -ممثلة في القوة الخاصة بأمن المسجد الحرام وقوة الطوارئ الخاصة والقطاعات الأخرى- على تطبيق الخطط الأمنية المنوطة بها، ومنها تطبيق الخطط المعتمدة في الدخول والخروج وحفظ الأمن داخل المسجد الحرام وساحاته، ومتابعة الحالات الأمنية، والمشاركة في تنظيم حركة المعتمرين في مواقع الازدحام ومتابعة النواحي الأمنية بكاميرات المراقبة على مدار الساعة.

أما مرور العاصمة المقدسة، فسيعمل على تنظيم الحركة المرورية على الطرق الرئيسية المؤدية إلى المسجد الحرام؛ حيث تم تخصيص تسعة مواقع لتوقف المركبات وربطها بحركة ترددية عبر حافلات النقل العام لنقل المعتمرين والمصلين القادمين من داخل حدود العاصمة المقدسة وخارجها.