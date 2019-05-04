مصدر أمني لـ«عاجل»: فيديو العثور على طفلة الرياض المختطفة «قديم»

كشف مصدر أمني لـ«عاجل»، اليوم السبت، حقيقة مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، الذي قال نشطاء إنه يوثق عملية مداهمة نفذتها قوات الشرطة بالرياض لمنزل به طفلة مختطفة.

وقال المصدر إن مقطع الفيديو حول مداهمة القوة لمنزل «قديم»، موضحًا أن الواقعة مضى عليها نحو ثلاث سنوات.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، خبرًا ومقطعًا مصورًا قالوا إنه للعثور على طفلة مختطفة داخل منزل به عمالة إفريقية مخالفة.

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يُشار إلى أنّه تمَّ الإعلان في ديسمبر 2017، عن عثور الجهات الأمنية بالرياض على طفلة مختطفة منذ ثلاث سنوات؛ وذلك ضمن حملة وطن بلا مخالف.

وأشارت تفاصيل أوردتها فضائية «العربية» آنذاك، إلى أن قوةً أمنيةً داهمت موقعًا في أحد أحياء الرياض، قبل أن تعثر على طفلة اختفت قبل عدة سنوات، في ظروف غامضة في منزل عمالة وافدة؛ حيث تم القبض على أربع نساء ورجلين لعلاقتهم بالقضية.

و«وطن بلا مخالف» حملة مكثفة كانت وزارة الداخلية قد أطلقتها ضد المقيمين والوافدين الذين يخالفون نظام الإقامة والعمل، وبدأت في 28 مارس 2017، بمشاركة جميع الجهات الحكومية المعنية.