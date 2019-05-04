لؤي ناظر ينشر «كلمات» دوَّنها الملك على صورة رئيس الاتحاد الراحل

وصف خادم الحرمين بـ«نِعم الأب والحاكم»
كشف رئيس نادي الاتحاد لؤي هشام ناظر، اليوم السبت، عن فحوى هدية قدمها لخادم الحرمين الشريفين المك سلمان بن عبدالعزيز، عقب انتهاء مباراة نهائي الكأس، ونص رسالة كتبها الملك إلى والده الراحل.
ونشر ناظر -عبر حسابه بموقع الصور الشهير «إنستجرام»- صورة له مع خادم الحرمين الشريفين، وقال: «شرفت في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، بتقديم هدية لجلالته.. صورة الملك سلمان في عام 1391هـ، قدمها لوالدي رحمة الله عليه».
وأضاف أنّ الملك سلمان كتب على صورته التي أهداها إلى والده ما يلي: «لأخي وصديقي هشام.. لا ليذكرني فنحن نذكر بعض دائمًا، بل لنكون دائمًا معًا، وإن لم أكن أنا فلتكن صورتي.. أخوك سلمان».
وخاطب لؤي ناظر الملك سلمان بن عبدالعزيز قائلًا: «نعم الأب أنت، ونعم الصديق، ونعم الحاكم!.. كم تمنيت أن أستلم الكأس من يديك يا سيدي لتعم السعادة قلوب جماهير العميد، لكن قدر الله وما شاء فعل».
وكان رئيس نادي الاتحاد قد كتب في تغريدة سابقة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عقب انتهاء نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين: «للأسف ضاعت علينا بطولة غالية.. لم نقدم المستوى المطلوب التي تعودنا عليه في الفترة السابقة.. اللاعبون قدموا كل ما لديهم وثقتي بهم لن تتزعزع.. أمامنا مهمات أخرى يجب علينا أن نستعد لها فورًا لتحقيق ما نأمله في بقية الموسم».
وتوَّج التعاون، أمس الأول الخميس، بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين للمرة الأولى في تاريخه، عقب فوزه المثير 2-1 على نادي الاتحاد، في المباراة النهائية للمسابقة، التي جرت على استاد الملك فهد بالعاصمة الرياض.
وضمِن فريق التعاون مشاركته في دوري أبطال آسيا مباشرةً الموسم المقبل، بغض النظر عن ترتيبه في دوري المحترفين، كما حصل على مكافأة مالية قدرها عشرة ملايين ريال.
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