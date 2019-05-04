وفاة مواطن بانهيار سقف مركز تجاري بجدة و«الدفاع المدني» يتدخل

أسفر حادث انهيار سقف حديدي في أحد المراكز التجارية بمدينة جدة، عن وفاة مواطن.

وقالت المديرية العامة للدفاع المدني -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- إن مدني جدة باشر حادث انهيار جزئي لسقف مُشيَّد من الحديد، في أحد المراكز التجارية المتخصصة بالمواد الغذائية، مضيفةً أن الحادث نتج عنه وفاة مواطن.

ولم تذكر «الدفاع المدني» مزيدًا من التفاصيل بشأن الحادثة.

وكانت إدارة الدفاع المدني بالمدينة المنورة، قد باشرت أمس الجمعة، حادث غرق طفلتين إحداهما تبلغ من العمر سبع سنوات، والأخرى تبلغ من العمر تسع سنوات، في مستنقع مياه بطريق المطار.

وقال المتحدث الإعلامي للدفاع المدني بالمنطقة العقيد خالد مبارك الجهني؛ إنَّ مدني المدينة المنورة بلغه عند الساعة ١٥:٥٢ من عصر أمس الجمعة، سقوط طفلتين سعوديتين، في مستنقع مياه على طريق المطار.

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وأضاف أنَّه تمَّ توجيه فرق الدفاع المدني إلى الموقع التي اتضح لها بعد وصولها أنَّ الحالة لسقوط طفلتين في مستنقع مياه، وقد تمَّ إخراج حالة من قبل الحاضرين في الموقع وحالة أخرى عن طريق فرق الدفاع المدني.

وأكد المتحدث أنَّه تمَّ نقل الطفلتين عن طريق الهلال الأحمر إلى المستشفى، لكنهما تُوفِّيتا لاحقًا، وتم تسليم الموقع لجهة الاختصاص.

كما باشر الدفاع المدني في العقيق بمنطقة الباحة، حادث سقوط جدار تحت الإنشاء. وأسفر الحادث عن وفاة طفلة تبلغ من العمر عامين، وإصابة طفلتين بإصابات متوسطة.

وكشفت مصادر لـ«عاجل» أن والدة الطفلات اللاتي انهار عليهن جدار المنزل بحي خدعة بالعقيق؛ دخلت في حالة إغماء إثر مشاهدتها حادث سقوط الجدار على بناتها.