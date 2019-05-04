«الجمعية السعودية» تطلق حملة رمضانية مجانية لفحص مرضى السكري

تطلق الجمعية السعودية لداء السكري، مع حلول شهر رمضان المبارك؛ فعاليات حملة «افحص سكرك» التي ستقدم خدماتها مجانًا في المراكز التجارية والتجمعات السكنية بمختلف مدن المملكة.

وتهدف الحملة إلى الكشف المبكر عن المرض، والتوعية بمضاعفاته، والتعريف بطرق التعايش معه خلال الشهر الكريم؛ وذلك للمواطنين والمقيمين من جميع الفئات والأعمار.

وقال رئيس الجمعية السعودية الدكتور عبدالرحمن الشيخ، إن الحملة تفيد الصائمين من مرضى السكري وتقدم الفحص والتوعية بالمرض، بالإضافة إلى المنشورات والنصائح التي يحتاجها الصائمون، مشددًا على أهمية زيارة مريض السكري للطبيب قبل بداية شهر رمضان.

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وأضاف: «رغم أن أغلب مرضى السكري قادرون على الصيام بأمان، فإن هناك حالات تنصح بعدم الصيام، كمن يعانون من عدم انتظام سكر الدم، وهبوط السكر المتكرر، أو الهبوط غير المصحوب بأعراض، والإصابة بمضاعفات السكري، كالتأثير في النظر أو القلب أو الكلى، وحدوث الحماض الكيتوني لمرضى السكري (النوع الأول)، أو ارتفاع السكر الشديد لدى مرضى السكري (النوع الثاني) خلال الأشهر الثلاثة التي تسبق شهر رمضان».

وأكد الشيخ أهمية زيارة حملة «افحص سكرك» واستطلاع رأي الطبيب قبل بدء صيام شهر رمضان.

من جهة أخرى، طالبت وزارة الصحة أول أمس الخميس، الأمهات بمتابعة أبنائهن الراغبين في الصيام، مشيرةً إلى أنه يجب أن يكون تدريجيًّا.

وأضافت -عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»- أنه إذا رغب الطفل في الصيام، يفضل تدريبه تدريجيًّا والانتباه إلى أي علامات تظهر عليه أثناء الصيام، مثل الجفاف، والتعب الشديد، وقلة النشاط والخمول.