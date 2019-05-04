بالصور.. «إنسان وادي الدواسر» تحتفي بأبنائها الناجحين

نظَّم فرع الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمحافظة وادي الدواسر «إنسان»، حفلًا لأبنائها الناجحين بمتحف الصادرية، تحت شعار «فرحة نجاح»؛ برعاية رجل الأعمال سلمان بن حمود الهدلاء .

وتخلل الحفل العديد من الفعاليات، والفقرات الترفيهية، والعروض المسرحية الهادفة، والألعاب البهلوانية والحركية والمائية، والتعرُّف على محتويات متحف الصادرية، كما جرى توزيع الهدايا التشجيعية على الأبناء الناجحين، وشهادات الشكر والدروع التذكارية للداعمين للحفل .

وأوضح مدير فرع الجمعية بالمحافظة، محمد بن مبارك آل رحيم، أنّ جمعية «إنسان» تحتفي سنويًّا بأبنائها الناجحين؛ بهدف إدخال الفرح والسرور إلى نفوسهم، ورفع معنويات الطلاب والطالبات وحثهم على النجاح والتفوق، وتشجيعهم لبذل المزيد من الجد والمثابرة؛ لتحقيق تطلعاتهم المستقبلية .

وقدم آل رحيم شكره وتقديره لـ«سلمان الهدلاء» على رعايته للبرنامج، ودعمه المستمر لتلك الفئة الغالية على قلوب الجميع.