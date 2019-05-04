أمانة الرياض تكثف جهودها لمراقبة الأسواق خلال رمضان

بدأت أمانة منطقة الرياض بتنفيذ خطة الرقابة والتفتيش التي أعدتها وزارة الشؤون البلدية والقروية لشهر رمضان المبارك، والتي تتضمن تكثيف أعمال الرقابة الصحية والبيطرية على جميع المنشآت الغذائية والأسواق والمسالخ ومحلات إنتاج وتداول الأغذية، من أجل سلامة ما يقدم لسكان مدينة الرياض وزوارها. وتهدف الخطة إلى التأكد من تطبيق الاشتراطات الصحية داخل المنشآت، والوقوف على مدى التزام العاملين بتنفيذ الضوابط البلدية والنظافة العامة، وفحص العمالة للتأكد من خلوهم من الأعراض المرضية، والحرص على تطبيق شروط التخزين والحفظ والتداول والتحضير في المنشآت الغذائية، والتأكد من سلامة المادة الغذائية الخام والمطهية. واشتملت الخطة على رقابة الأسواق الرئيسية للخضار والفواكه والملاحم وبيع الدواجن والأسماك والأنعام، والأسواق المركزية، والمطاعم بأنواعها، ومحلات العصائر والحلويات والمخابز، ومحلات الحلاقة والتزيين النسائي ومغاسل الملابس، والمطابخ وقصور الأفراح مع الاستعدادات لعيد الفطر. كما أولت خطة العمل جانب النظافة أهمية كبرى، في ظل ارتفاع حجم النفايات في شهر رمضان لزيادة معدلات استهلاك السكّان للأغذية، حيث ستزيد من جهودها في أعمال النظافة اليومية، ومثمنة تعاون السكّان معها بإخراج النفايات ووضعها في الأماكن المخصصة لها، ليتم التخلص منها في أسرع وقت ممكن.



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