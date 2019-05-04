السعودية اليوم / إصابة 3 أشخاص في انفجار بالجانب الايسر للموصل



بغداد 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

اصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة في انفجار بالجانب الأيسر لمدينة الموصل مركز محافظة نينوى بشمال العراق اليوم.

وأفاد مصدر أمني عراقي بان التحقيقات الأولية تشير إلى أن الانفجار الذي وقع في منطقة المجموعة الثقافية في الجانب الايسر لمدينة الموصل, ناجم عن دراجة مفخخة مركونة إلى جانب الطريق, موضحًا بان القوات الأمنية سارعت الى تطويق مكان الحادث، وباشرت التحقيق فيه.

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16:53ت م

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