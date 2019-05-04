السعودية اليوم / مجموعة العمل يؤكد أن عشرات الصحفيين الفلسطينيين فقدوا حياتهم أو حريتهم في سوريا



بيروت 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

رصدت مجموعة العمل من أجل فلسطيني سوريا مقتل واعتقال العشرات من الإعلاميين والصحفيين الفلسطينيين منذ اندلاع الصراع على خلفية المشاركة في نقل الحقيقة في المخيمات والتجمعات الفلسطينية في سوريا.

وأعلنت مجموعة العمل في بيان بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة، أن عددا من الصحفيين الفلسطينيين قضوا تحت التعذيب في سجون نظام الأسد أو بعد استهدافهم بالقصف ورصاص القنص المباشر من مواقع قوات النظام .

وأكدت المجموعة أن العديد من الناشطين الإعلاميين والصحفيين والكتاب مازالوا رهن الاعتقال في سجون نظام الأسد دون معرفة مصيرهم .

ووجهت مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا التي تتخذ من بيروت مقرا لها نداءا عاجلا تطالب فيه المؤسسات الدولية المعنية بحقوق الصحفيين بممارسة الضغط الفعلي على نظام الأسد من أجل إطلاق سراح الصحفيين الفلسطينيين والكشف عن مصير الصحفيين الذين اختطفهم النظام دون معرفة مصيريهم حتى الآن .

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16:43ت م

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