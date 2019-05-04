السعودية اليوم / اعتصام في مخيم الرشيدية للاجئين الفلسطينيين تضامنا مع الأسرى والمعتقلين في السجون الاسرائيلية



بيروت 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

اعتصم لاجئون فلسطينيون اليوم ، في مخيم الرشيدية قرب مدينة صور اللبنانية ، تضامنا مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.

وألقيت خلال الاعتصام كلمات استنكرت المعاملة اللاإنسانية التي تمارسها سلطات الاحتلال الاسرائيلي مع الأسرى الفلسطينيين ، واعتبر أن الممارسات الاسرائيلية بحق الأسرى خرقا فاضحا لجميع الأعراف والقوانين الدولية .

ووزعت منظمات حقوقية فلسطينية خلال الاعتصام بيانا طالبت فيه المجتمع الدولي بالتدخل لإطلاق سراح الأسرى في سجون الاحتلال الاسرائيلي والتعامل معهم استنادا للقوانين والمعايير الدولية .

وأكد البيان أن حماية الأسرى الفلسطينيين هي مسؤولية دولية ، مشددا قرارات الأمم المتحدة والاتفاقيات الموقعة ، تشكل أرضية دائمة لحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية.

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16:03ت م

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