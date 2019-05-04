السعودية اليوم / 50 مهندساً بأمانة الشرقية يختتمون دورة الجودة



الدمام 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

اختتم 50 مهندساً من أمانة المنطقة الشرقية الدورة التدريبية الثالثة في الجودة، ضمن البرنامج التدريبي لمشروع التطوير الإداري بوكالة التعمير والمشاريع، وذلك بمقر الأمانة بالدمام.

وتناولت الدورة التدريبية مفاهيم نظام إدارة الجودة والتدقيق الداخلي التي تهتم في تطوير المهندسين والإداريين والموظفين لإيصال الخدمات للمستفيدين على أكمل وجه وبجودة عالية، حيث تحرص وكالة التعمير والمشاريع بأمانة الشرقية على إقامة مثل هذه الدورات من حين لأخر للاستفادة منها في تسيير عمل الوكالة بشكل أفضل.

// انتهى//

15:57ت م

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