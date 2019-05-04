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2019-05-04 لاستقبال رمضان.. 300 فانوس تزين شوارع وميادين سكاكا متابعات الخليج 365 - واس أنهت أمانة منطقة الجوف تركيب 300 فانوس في الميادين العامة وشوارع مدينة سكاكا احتفالا بقدوم شهر رمضان المبارك, ذلك ضمن جهود أمانة الجوف في تحسين المشهد الحضري بالمنطقة .

وتأتي الفوانيس بأحجام كبيرة مرسوم عليها شعار الأمانة في الميادين العامة بمدينة سكاكا بشكل لافت ومميز , زينتها بالألوان والإضاءة المختلفة , تم تركيبها في الحدائق والمنتزهات احتفالا بقدوم الشهر الكريم .

كما قامت أمانة المنطقة بصيانة الإنارة حول جوامع المدينة ومساجدها التي تستعد لاستقبال جموع المصلين في الشهر المبارك , ونظافة الميادين والمواقف حولها , بالإضافة إلى القيام بجولات مكثفة ورقابية للوقوف على جاهزية الأسواق والمواد الغذائية وسلامتها قبل وصولها للمتسوقين وللصائمين .









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