شكرا لقرائتكم خبر عن متى يستطيع المستفيد التسجيل في «حساب المواطن» بعد حذف حسابه؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد برنامج «حساب المواطن» أنه في حال حذف المستفيد حسابه، فإنه لن يتم صرف مبلغ الدعم.

وأضاف «حساب المواطن» ردا على تساؤل أحد المغردين عبر «تويتر»، أنه يمكن للمستفيد أن يسجل مرة أخرى في البرنامج بعد مرور 60 يوماً من تاريخ حذف الحساب من خلال الرابط: http://ca.gov.sa.

وجاء تساؤل المغرد بعد حذف حسابه في برنامج «حساب المواطن» ووصول رسالة من البرنامج تفيد بالتحقق من صحة الحساب البنكي الخاص به وربطه بطلبه في البرنامج.