شكرا لقرائتكم خبر عن هل يُغني «برنت» شراء السيارة عن «الاستمارة»؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة)

أكد المرور السعودي عبر حسابه في «تويتر» أنه يلزم عند شراء سيارة ونقلها باسم المشتري، طباعة الاستمارة للمركبة (رخصة السير)، وأن «البرنت» لا يغني عنها.

جاء ذلك في تجاوب من «المرور السعودي» مع تساؤل أحد المغردين أفاد فيه بشرائه مركبة وتسلمه «برنت» من المعرض الذي أفاد بأنه يغني عن الاستمارة.

وقال «المرور السعودي»: «لا تغني عن حمل الاستمارة (رخصة السير)، ويسعدنا خدمتك بزيارة أقرب قسم مرور لطباعتها».