، "داعش" يهاجم مركز تدريب تابعاً لـ"حفتر".. ويقتل 9 ذبحاً ورمياً بالرصاص ،

محمد بن مسعود - الدمام - "الخيالي" أشار إلى مشاركة "مرتزقة" في الاعتداء

قُتِل تسعة أشخاص في هجوم لتنظيم "داعش" الإرهابي على مقرّ عسكري تابع للجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر في مدينة سبها في جنوب ليبيا، اليوم السبت.

وأوضح عميد بلدية سبها حامد الخيالي لـ"فرانس برس" أن المقر المستهدف مركز تدريب سبها التابع للجيش الليبي، مشيراً إلى مساندة عناصر من مجموعات إجرامية ومرتزقة لمسلحي "داعش" في الهجوم.

وأفاد "الخيالي" بأن بعض القتلى تعرض للذبح، وبعضهم أعدم رمياً بالرصاص.

وكان "داعش" قد تبنى على حساباته على تطبيق "تلغرام"، الهجوم على مقر قيادة منطقة سبها العسكرية، مشيراً إلى "تحرير كل الأسرى المحتجزين داخل المعسكر" على حد وصفه.

وشهدت قاعدة "تمنهت" العسكرية قرب سبها اشتباكات في 18 أبريل الماضي سقط على إثرها أربعة قتلى وستة جرحى من قوات المشير خليفة حفتر.