، اليوم.. الافتتاح الرسمي لجامع فهد المرشد برحاب الرياض و"المطرود" إماماً ،

محمد بن مسعود - الدمام - دور ثانٍ ومصلى واسع للنساء ومواقف للسيارات.. مناشط متنوعة في رمضان

يُفتتح مغرب اليوم السبت جامع فهد بن عبدالله المرشد بحي الرحاب بمدينة الرياض، ويعود القارئ د. عبدالله المطرود إماماً للجامع لصلاة التراويح والقيام والفروض.

ويُنتظر أن يؤم "المطرود" المصلين في شهر رمضان المبارك لهذا العام 1440هـ وما بعد ذلك بإذن الله.

يُذكر أن الجامع يقع في شمال مدينة الرياض، وفي موقع قريب من طريق الملك خالد باتجاه الشمال، ويحوي العديد من المرافق التابعة، ويضم دوراً ثانياً ومصلى واسعاً للنساء ومواقف للسيارات، وسيتضمن العديد من المناشط المتنوعة تُعلن لاحقاً بإذن الله.

يُذكر أن الشيخ "المطرود" تنقّل بين عدد من الجوامع، آخرها جامع الأمير بندر بن عبدالعزيز بحي الأحمدية، وجامع علي بن أبي طالب بإسكان الحرس الوطني بمدينة الرياض.

جامع فهد بن عبدالله المرشد Fahad Bin Abdullah Almarshad Mosque

Ar Rihab، Ad Diriyah 13715

011 247 4345

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