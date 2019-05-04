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نظم أعضاء نادي الطلبة السعوديين في مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا، معرضًا تعريفيًا عن شهر رمضان المبارك.
وتم افتتاح المعرض من قبل مدير جامعة "أدث كاون" بحضور بعض المحاضرين والطلاب الدوليين ومبتعثين سعوديين، واحتوى المعرض على بعض العادات والتقاليد السعودية التي ينتهجها المبتعثون خلال أيام شهر رمضان المبارك.
وحضرت القهوة السعودية والتمر والفوانيس الرمضانية في ركن المعرض التعريفي، وتم شرح ركن الصيام للزوار، كما وزّعت الهدايا على زوار المعرض.
شاهد.. نادي الطلاب بغرب أستراليا يقيم معرضًا تعريفيًا عن "رمضان "
نظم أعضاء نادي الطلبة السعوديين في مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا، معرضًا تعريفيًا عن شهر رمضان المبارك.
وتم افتتاح المعرض من قبل مدير جامعة "أدث كاون" بحضور بعض المحاضرين والطلاب الدوليين ومبتعثين سعوديين، واحتوى المعرض على بعض العادات والتقاليد السعودية التي ينتهجها المبتعثون خلال أيام شهر رمضان المبارك.
وحضرت القهوة السعودية والتمر والفوانيس الرمضانية في ركن المعرض التعريفي، وتم شرح ركن الصيام للزوار، كما وزّعت الهدايا على زوار المعرض.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
03:15 PM
احتوى على بعض العادات والتقاليد السعودية التي ينتهجها المبتعثون
نظم أعضاء نادي الطلبة السعوديين في مدينة بيرث بولاية غرب أستراليا، معرضًا تعريفيًا عن شهر رمضان المبارك.
وتم افتتاح المعرض من قبل مدير جامعة "أدث كاون" بحضور بعض المحاضرين والطلاب الدوليين ومبتعثين سعوديين، واحتوى المعرض على بعض العادات والتقاليد السعودية التي ينتهجها المبتعثون خلال أيام شهر رمضان المبارك.
وحضرت القهوة السعودية والتمر والفوانيس الرمضانية في ركن المعرض التعريفي، وتم شرح ركن الصيام للزوار، كما وزّعت الهدايا على زوار المعرض.
، شاهد.. نادي الطلاب بغرب أستراليا يقيم معرضًا تعريفيًا عن "رمضان " ،
المصدر : الخليج 365
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