، التمديد لـ"الربيعي" متحدثًا لصحة الطائف ،

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محمد بن مسعود - الدمام - أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المونس، قراره بتمديد تكليف الزميل عبدالهادي الربيعي، مديرًا للتواصل والعلاقات والتوعية ومتحدثاً رسميًا لصحة الطائف.
يأتي ذلك في أعقاب قرار وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية والمتضمن ترقية العقد الوظيفي للزميل "الربيعي" مطلع الأسبوع قبل الماضي.
يذكر أن "الربيعي" التحق بوزارة الصحة مؤخرًا، وكان قد أمضى أكثر من 16 عامًا في مجالات الإعلام المختلفة بدأها من صحيفتي الجزيرة والوطن، وزهرة الخليج، ومجلة سيدتي، ثم عكاظ التي بدأ فيها صحفيًا حتى وصل إلى مدير إقليمي ومدير للتحرير، كما عمل في إمارة مكة المكرمة مشرفًا لأخبارها في 800700 وقنوات روتانا في جدة وغيرها من المنابر الإعلامية .
وانتقل "الربيعي" إلى وزارة الصحة ضمن برنامج استقطاب الكوادر في القطاع الخاص، وهو أحد الممارسين للعمل الصحفي والإعلامي منذ وقت مبكر.
التمديد لـ"الربيعي" متحدثًا لصحة الطائفصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2019-05-04
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المونس، قراره بتمديد تكليف الزميل عبدالهادي الربيعي، مديرًا للتواصل والعلاقات والتوعية ومتحدثاً رسميًا لصحة الطائف.
يأتي ذلك في أعقاب قرار وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية والمتضمن ترقية العقد الوظيفي للزميل "الربيعي" مطلع الأسبوع قبل الماضي.
يذكر أن "الربيعي" التحق بوزارة الصحة مؤخرًا، وكان قد أمضى أكثر من 16 عامًا في مجالات الإعلام المختلفة بدأها من صحيفتي الجزيرة والوطن، وزهرة الخليج، ومجلة سيدتي، ثم عكاظ التي بدأ فيها صحفيًا حتى وصل إلى مدير إقليمي ومدير للتحرير، كما عمل في إمارة مكة المكرمة مشرفًا لأخبارها في 800700 وقنوات روتانا في جدة وغيرها من المنابر الإعلامية .
وانتقل "الربيعي" إلى وزارة الصحة ضمن برنامج استقطاب الكوادر في القطاع الخاص، وهو أحد الممارسين للعمل الصحفي والإعلامي منذ وقت مبكر.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
03:07 PM
أصدر مدير الشؤون الصحية بمحافظة الطائف، صالح بن سعد المونس، قراره بتمديد تكليف الزميل عبدالهادي الربيعي، مديرًا للتواصل والعلاقات والتوعية ومتحدثاً رسميًا لصحة الطائف.
يأتي ذلك في أعقاب قرار وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية والمتضمن ترقية العقد الوظيفي للزميل "الربيعي" مطلع الأسبوع قبل الماضي.
يذكر أن "الربيعي" التحق بوزارة الصحة مؤخرًا، وكان قد أمضى أكثر من 16 عامًا في مجالات الإعلام المختلفة بدأها من صحيفتي الجزيرة والوطن، وزهرة الخليج، ومجلة سيدتي، ثم عكاظ التي بدأ فيها صحفيًا حتى وصل إلى مدير إقليمي ومدير للتحرير، كما عمل في إمارة مكة المكرمة مشرفًا لأخبارها في 800700 وقنوات روتانا في جدة وغيرها من المنابر الإعلامية .
وانتقل "الربيعي" إلى وزارة الصحة ضمن برنامج استقطاب الكوادر في القطاع الخاص، وهو أحد الممارسين للعمل الصحفي والإعلامي منذ وقت مبكر.
، التمديد لـ"الربيعي" متحدثًا لصحة الطائف ،
المصدر : الخليج 365
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