، عائلة "الكساسبة" تطالب بإعدام قاتل ابنها في الأردن ،

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طالب والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قضى حرقًا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد تصديق المحاكم العراقية حكم الإعدام على الداعشي "صدام الجمل"، بإعدامه في الأردن بدلاً من العراق.
وقال الأب لقناة "العربية": بعد التحقيق الشفاف الذي انتهى بإعدام "الجمل" طلبنا جلبه للأردن لكونه يحمل معلومات وفيرة نرجو ألا تطمس فقد كان المسؤول عن استشهاد ابني معاذ.
وأضاف: حادثة استشهاد ابني محاطة بالكثير من الغموض، ولذلك لن أحتفل بالذكرى السنوية باستشهاده في قضية مبهمة.
وكان "الكساسبة" قد وقع في يد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد سقوط طائرته قرب الرقة في سوريا في 24 ديسمبر 2015 خلال غارة جوية للتحالف الدولي، ثم أحرق الطيار الأردني حياً.
عائلة "الكساسبة" تطالب بإعدام قاتل ابنها في الأردنعبدالحكيم شار الخليج 365 2019-05-04
طالب والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قضى حرقًا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد تصديق المحاكم العراقية حكم الإعدام على الداعشي "صدام الجمل"، بإعدامه في الأردن بدلاً من العراق.
وقال الأب لقناة "العربية": بعد التحقيق الشفاف الذي انتهى بإعدام "الجمل" طلبنا جلبه للأردن لكونه يحمل معلومات وفيرة نرجو ألا تطمس فقد كان المسؤول عن استشهاد ابني معاذ.
وأضاف: حادثة استشهاد ابني محاطة بالكثير من الغموض، ولذلك لن أحتفل بالذكرى السنوية باستشهاده في قضية مبهمة.
وكان "الكساسبة" قد وقع في يد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد سقوط طائرته قرب الرقة في سوريا في 24 ديسمبر 2015 خلال غارة جوية للتحالف الدولي، ثم أحرق الطيار الأردني حياً.
04 مايو 2019 - 29 شعبان 1440
03:05 PM
الأب يؤكد أن "الجمل" لديه معلومات يجب أن تكشف
طالب والد الطيار الأردني معاذ الكساسبة الذي قضى حرقًا على يد تنظيم "داعش" الإرهابي، بعد تصديق المحاكم العراقية حكم الإعدام على الداعشي "صدام الجمل"، بإعدامه في الأردن بدلاً من العراق.
وقال الأب لقناة "العربية": بعد التحقيق الشفاف الذي انتهى بإعدام "الجمل" طلبنا جلبه للأردن لكونه يحمل معلومات وفيرة نرجو ألا تطمس فقد كان المسؤول عن استشهاد ابني معاذ.
وأضاف: حادثة استشهاد ابني محاطة بالكثير من الغموض، ولذلك لن أحتفل بالذكرى السنوية باستشهاده في قضية مبهمة.
وكان "الكساسبة" قد وقع في يد تنظيم "داعش" الإرهابي بعد سقوط طائرته قرب الرقة في سوريا في 24 ديسمبر 2015 خلال غارة جوية للتحالف الدولي، ثم أحرق الطيار الأردني حياً.
، عائلة "الكساسبة" تطالب بإعدام قاتل ابنها في الأردن ،
المصدر : الخليج 365
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