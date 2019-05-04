السعودية اليوم / أمير المنطقة الشرقية يقلد العقيد النشمي رتبته الجديدة



الدمام 29 شعبان 1440 هـ الموافق 04 مايو 2019 م واس

قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية بمكتب سموه بالإمارة مرافق سموه العقيد محمد بن عبدالرحمن النشمي، رتبته الجديدة بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيته لرتبة عقيد، مهنئاً سموه العقيد النشمي ومتمنياً له التوفيق.

وقدم العقيد النشمي شكره وتقديره للقيادة الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ، ولسمو وزير الداخلية، ولسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه على هذه الثقة، سائلاً الله أن يعينه على خدمة الدين ثم المليك والوطن.

// انتهى //

15:19ت م

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